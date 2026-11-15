Presidente de la UDC respalda congelamiento de combustibles

SANTO DOMINGO.– El presidente de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), Luis Acosta Moreta, conocido como Luis “El Gallo”, respaldó la decisión del Gobierno de congelar los precios de los combustibles hasta enero próximo y agradeció al presidente Luis Abinader por acoger una solicitud que le hizo el pasado 5 de noviembre.

El dirigente político explicó que la organización había planteado la necesidad de estabilizar los costos de los carburantes, debido a su impacto en los precios de los alimentos y los servicios, así como en el presupuesto de los hogares dominicanos.

Acosta Moreta consideró que la medida responde a una demanda de la población en la etapa final del año y destacó la disposición del mandatario de escuchar las preocupaciones ciudadanas.

Asimismo, pidió al jefe de Estado establecer controles sobre los precios de los productos de primera necesidad, al considerar que la especulación y las prácticas abusivas de intermediarios inciden en el costo de los alimentos.

El presidente de la UDC también solicitó mantener los programas de asistencia social y el suministro de comida a los sectores vulnerables, tanto preparada como cruda.

Finalmente, sostuvo que las decisiones gubernamentales deben contribuir a enfrentar la pobreza y la exclusión social, garantizando que los alimentos lleguen a la mesa de las familias dominicanas.

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