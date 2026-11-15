Defender los avances y elevar el debate en SDE

La gestión de un alcalde se siente en la vida diaria. Se siente cuando una familia puede volver al parque de su sector, cuando los vecinos saben qué día pasa el camión recolector y cuando una junta de vecinos logra que una necesidad de su comunidad se convierta en una obra presupuestada. Desde esa perspectiva, la gestión de Dío Astacio en Santo Domingo Este merece una valoración positiva.

Una de sus decisiones más significativas ha sido incorporar las prioridades de los barrios a la inversión municipal. El Concejo de Regidores aprobó RD$300 millones para el Presupuesto Participativo Municipal de 2026. En junio, el alcalde presentó a ingenieros, arquitectos y constructores un bloque de 96 obras previstas para el período 2026–2027. Con recursos asignados, las comunidades pueden dar seguimiento a los proyectos que solicitaron y exigir que se cumplan los plazos.

En Los Mameyes, los comunitarios pidieron atención para el parque Padre Martín y el Ayuntamiento inició trabajos de recuperación. Un parque cuidado les devuelve a los niños un lugar para jugar, a los adultos mayores un espacio para caminar y a los vecinos un punto de encuentro. Ese beneficio cotidiano explica por qué vale la pena invertir en los espacios públicos de los barrios.

También valoro que la administración haya publicado las rutas y frecuencias de recolección de residuos. Para una familia o un comercio, conocer los días de recogida ayuda a organizar la entrega de sus desechos y permite reportar con precisión cuando el servicio falla. A eso se suma el llamado del alcalde a separar los residuos desde los hogares y negocios, una práctica que, acompañada de recolección diferenciada y centros de acopio, puede generar oportunidades para recicladores y emprendedores del municipio.

A mi juicio, la desesperación de algunos opositores está empobreciendo el debate municipal. Santo Domingo Este necesita propuestas creativas para mejorar la limpieza, recuperar espacios públicos y resolver los problemas de sus barrios. Recurrir al descrédito personal o presentar como actuales fotografías de antiguas acumulaciones de basura desvía la atención de esas tareas. Una foto de un contenedor lleno merece contexto. El contenedor está ahí para recibir los residuos hasta que pase el camión. Si rebosa o sigue lleno después del día programado, corresponde documentar el lugar, la fecha y la frecuencia del problema para exigir una solución.

Los vecinos conocen la diferencia porque la viven. Saben dónde se ha recuperado un espacio público, qué rutas funcionan y en cuáles todavía hay fallas. Una imagen fuera de contexto difícilmente convenza a una comunidad que puede comparar lo que ocurría antes con lo que sucede hoy. Ese mismo conocimiento les da autoridad para reconocer los avances y reclamar mejoras donde hagan falta.

Reconozco en la gestión de Dío Astacio el mérito de haber dado cauce a demandas vecinales mediante presupuesto, intervenciones en espacios públicos e información sobre los servicios municipales. Su mejor respaldo será que cada comunidad pueda ver qué obra solicitó, cuándo se ejecutará y cómo se le dará mantenimiento. Así se gana la confianza de los vecinos, barrio por barrio.

A la gente de Santo Domingo Este le hago un llamado a defender, con hechos y participación, una gestión que está dando resultados. Defender esos avances también significa ayudar a sostenerlos. Mantener limpia y bella nuestra ciudad es un compromiso de todos. El Ayuntamiento tiene la responsabilidad de cumplir las rutas de recogida y cuidar los espacios públicos. A los vecinos y comercios nos toca respetar los horarios, disponer adecuadamente de los residuos y cuidar los parques y las calles que compartimos.

A la clase política municipal le corresponde elevar el nivel del debate. Fiscalizar con evidencias, presentar propuestas viables y reconocer los avances son formas de servir a la comunidad. Santo Domingo Este dará un paso en su madurez política cuando sus dirigentes puedan disentir con respeto y trabajar juntos en las soluciones que los barrios necesitan.

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