POR MARCELINO LARA En el actual modelo de producción capitalista sustentado en un crecimiento económico financiado con deudas, se ha vuelto muy preocupante, la posibilidad de una parada abrupta del financiamiento externo (sudden stop), originada por el deterioro progresivo de las finanzas públicas de un país cualquiera.

Por esa razón, la politica económica interna, de la mayoría de países occidentales, está orientada a garantizar un flujo positivo permanente de endeudamiento externo para sustentar cierto nivel de crecimiento económico.

En ese sentido el principal objetivo de politica económica es mantener tranquilos a los tenedores de bonos, que son los que financian el presupuesto, los cuales se inquietan bastante cuando observan alguna subida en el tipo de interés del bono de un país en los mercados financieros, por efecto de cualquier acontecimiento político, económico, o militar que pueda alterar la estabilidad de los mercados financieros globales.

Para poder lograr ese objetivo, la politica económica de la mayoría de los países occidentales, está orientada a generar las condiciones financieras y monetarias necesarias, para garantizar el pago a los tenedores de bonos, y así mantener un flujo positivo permanente de dólares, a través del endeudamiento externo.

Si sucede cualquier acontecimiento que ponga en duda dicho pago, el pánico se apodera de los mercados financieros y se puede producir una parada abrupta del financiamiento externo (sudden stop).

Antes de pasar a exponer las consecuencias de un corte abrupto del financiamiento externo, veamos el comportamiento del rendimiento (tipos de interés) del bono dominicano durante este año 2026.

En los meses enero-marzo de 2026, se produjo un shock en los mercados financieros de bonos, debido a la guerra en el golfo pérsico. Nuestro país no realizó colocaciones de bonos en ese período, pero de haberlo hecho, hubiera tenido que pagar entre 6.95% y 7.20%, para que esos bonos pudieran haber sido pagados colocados exitosamente en los mercados financieros.

En el periodo abril-agosto los mercados se comportaron al estilo de una montaña rusa. Cuando USA atacaba a Irán, el mercado entraba en pánico y subía el rendimiento en 20 puntos básicos, y cuando aparecía alguna esperanza de paz, a través de algún medio de comunicación importante, entonces bajaba 20 puntos básicos, se comportó igual que el precio del barril de petróleo.

En el mes de septiembre, el Banco Central decidió aumentar la Tasa de Interés de Politica Monetaria (TPM) a 5.50%, y por esa razón, el bono dominicano a octubre, se cotizó a 6.85%, y no a 7.20%, a pesar de que el precio del barril de petróleo se incrementó a US$116.00 dólares, más alto que en el pasado mes de marzo, cuando el bono dominicano presentó un rendimiento pico de 6.95%, por crisis en el estrecho de Ormuz.

Recordemos siempre que existe una relación inversa entre el precio del bono, y su tasa de rendimiento. Cuando el rendimiento es alto el precio del bono baja, y al revés.

Y ese movimiento guarda relación con la fortaleza económica del estado que emite el bono, principalmente, la fortaleza de sus finanzas públicas, que define su capacidad de pago, y por tanto, el riesgo país. (Este artículo continuará)