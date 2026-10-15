FP advierte desvío municiones a Haití amenaza seguridad de RD

El mayor general retirado, Napoleón Terrero Figueroa, vicesecretario de Seguridad y Defensa de la organización, en rueda de prensa este jueves junto a otros dirigentes.

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SANTO DOMINGO.– La Fuerza del Pueblo (FP) advirtió que el desvío de municiones de los arsenales militares y policiales dominicanos hacia bandas armadas haitianas constituye una amenaza directa a la seguridad nacional y alertó sobre posibles vínculos ilícitos entre esas organizaciones criminales y sectores del Estado dominicano.

La denuncia fue presentada a nombre de FP por el mayor general retirado Napoleón Terrero Figueroa, vicesecretario de Seguridad y Defensa de la organización, durante una rueda de prensa celebrada en la Casa del Pueblo Johnny Ventura.

El dirigente manifestó su preocupación por las revelaciones atribuidas al informe S/2026/714 del Panel de Expertos de las Naciones Unidas sobre Haití, fechado el 8 de septiembre de 2026, que, según la FP, documenta el desvío de municiones dominicanas hacia grupos criminales haitianos, principalmente la banda 400 Mawozo.

FP EXIGE INVESTIGACIÓN Y SANCIONES

Explicó que el documento, de 95 páginas y 22 anexos, menciona dos contratos de compra de municiones suscritos en 2022 entre la empresa colombiana Industria Militar (Indumil) y el Ejército de República Dominicana. También señala la presencia en Haití de cartuchos identificados con las siglas ERD.

La Fuerza del Pueblo sostuvo que estos hechos, de confirmarse, representan un riesgo para la seguridad del país y requieren esclarecer cómo las municiones llegaron a manos de organizaciones criminales.

La organización reclamó una investigación exhaustiva, independiente y transparente para establecer la cadena de custodia y la trazabilidad de las municiones, determinar su destino e identificar a los responsables, a fin de que sean sancionados conforme a la ley.

Asimismo, pidió reforzar los mecanismos de almacenamiento, control interno y seguimiento de los pertrechos militares, además de realizar una investigación de contrainteligencia para detectar posibles vínculos entre miembros de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional y bandas criminales extranjeras.

PIDEN RESPUESTA DEL GOBIERNO

La FP también solicitó cooperación con organismos internacionales y autoridades de Haití y Estados Unidos para desmantelar las redes transnacionales de tráfico de armas y municiones.

Terrero Figueroa, acompañado de oficiales retirados y representantes de las secretarías de Seguridad y Defensa y Seguridad Ciudadana, exigió al Gobierno una «respuesta contundente y verdadera» sobre los hechos denunciados.

La organización reafirmó su compromiso con la defensa de la seguridad nacional, la soberanía y la integridad de las instituciones militares dominicanas.

an/am