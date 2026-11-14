Música cristiana también brilla en la premiación de Latin Grammy

LAS VEGAS.- La música cristiana obtuvo reconocimiento en los Latin Grammy 2026 con el premio a Mejor Álbum Cristiano en Español para Marcos Witt, Marcos Barrientos y Marcos Vidal por su producción conjunta “Eterno”.

Durante la ceremonia celebrada el jueves, Witt agradeció a la Academia por reconocer a los millones de creyentes que dedican sus canciones a Cristo, a quien definió como fuente de inspiración y adoración.

Con este reconocimiento, Witt suma ocho premios en la categoría desde 2003, mientras que Vidal alcanza su tercer galardón y Barrientos obtiene el primero de su trayectoria.

El intérprete de “Sana nuestra tierra” y “Dios imparable” también felicitó a los demás nominados: Majo y Dan, Sarai Rivera, Alex Zurdo y Hakuna Group Music.

“Eterno”, lanzado el 15 de mayo bajo el sello Heaven Music, reúne himnos y canciones de adoración en español, entre ellos “Sublime Gracia”, “En el Monte Calvario”, “Dios de pactos” y “A Dios sea la gloria”.

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