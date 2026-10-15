Abinader anuncia creación Casa de Cultura Dominicana en Italia

Abinader hizo el anuncio este jueves durante un encuentro con representantes de la diáspora dominicana en Italia.

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ROMA, Italia.– El presidente Luis Abinader anunció que a partir de enero de 2027 se destinarán recursos para impulsar la creación de una Casa de la Cultura Dominicana en Italia.

Hizo el anuncio este jueves durante un encuentro con representantes de la diáspora, acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje.

El Mandatario explicó que la Presidencia canalizará una donación para alquilar un local y garantizar su funcionamiento. Asimismo, instruirá al embajador dominicano en Italia, Rafael Antonio Lantigua, a coordinar los preparativos, con la participación de la comunidad en la selección del espacio.

PROMOVER LA CULTURA Y LA IDENTIDAD DOMINICANAS

La iniciativa busca difundir las expresiones artísticas, tradiciones y costumbres nacionales, así como fortalecer los vínculos con el país, especialmente entre niños y jóvenes nacidos o criados en el extranjero.

Durante el conversatorio, los participantes propusieron crear agrupaciones folclóricas, elaborar trajes carnavalescos e instrumentos dominicanos, organizar campamentos de verano y desarrollar actividades sobre la historia y los símbolos patrios.

También plantearon programas de apoyo a emprendedores, mejores oportunidades laborales y facilidades para homologar títulos académicos. Abinader expresó su disposición de evaluar estas propuestas y destacó la importancia del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) en el acompañamiento a la comunidad.

Los asistentes expusieron, además, inquietudes sobre pensiones para adultos mayores y la comunicación entre las autoridades y los dominicanos residentes en Italia.

RECONOCE APORTES DE LA DIÁSPORA

Abinader resaltó las contribuciones de los dominicanos en el exterior al desarrollo económico nacional, especialmente mediante las remesas, que inciden en la balanza de pagos, el consumo y la construcción.

Asimismo, informó que el país proyecta recibir cerca de 12.5 millones de visitantes en 2026 y destacó avances sociales, entre ellos la reducción de la pobreza y la subalimentación.

Recordó que República Dominicana salió del Mapa del Hambre de la FAO, tras reducir la subalimentación de un 8.7 % en 2020 a menos de un 2.5 %, según los indicadores citados.

EMBAJADOR DESTACA CERCANÍA DEL PRESIDENTE

Lantigua valoró la disposición de Abinader de escuchar las necesidades de la diáspora y su interés en mejorar las condiciones de los dominicanos en el exterior, particularmente en educación, empleo y licencias de conducir.