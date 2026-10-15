Omar Furment presenta este mes 2 libros en Santo Domingo 

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SANTO DOMINGO.- El periodista dominicano Omar Furment pondrá en circulación este mes de octubre dos obras que amplían su producción literaria y abordan temas de actualidad política y las emociones que acompañan la experiencia humana.

Se trata de los libros “Donald Trump: empresario disfrazado de político” y “Ecos del Sentir”, con los cuales el autor incursiona en el análisis de la realidad contemporánea y en la literatura de carácter reflexivo.

“Donald Trump: empresario disfrazado de político” ofrece una mirada crítica sobre la trayectoria empresarial y política del presidente estadounidense Donald Trump, así como sobre el estilo de liderazgo, las estrategias y las controversias que han marcado su paso por la política de Estados Unidos.

La obra procura analizar la figura de Trump más allá del personaje político, colocando especial atención en la influencia de su formación empresarial sobre su manera de entender y ejercer el poder.

Obra sobre los sentimientos

Mientras que “Ecos del Sentir” se adentra en una dimensión más íntima y humana: reúne reflexiones y textos vinculados con los sentimientos, las emociones, las experiencias y las inquietudes que forman parte de la vida cotidiana.

Con esta publicación, Furment explora el mundo interior del ser humano y propone al lector un espacio para la reflexión sobre el amor, la vida, las relaciones, las pérdidas, las esperanzas y aquellos sentimientos que permanecen en la memoria.

Durante mucho tiempo Furment ha estado vinculado a la comunicación, el periodismo, la edición y la dirección de medios. Su producción abarca obras de análisis político, narrativa y literatura de reflexión.

Las actividades de presentación de las dos obras se realizarán durante octubre en Santo Domingo, en fechas y escenarios que serán dados a conocer próximamente.

jpm-am