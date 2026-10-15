EU anuncia US$340 millones en reforzar la seguridad del Caribe

Desde la izquierda el ministro de Defensa dominicano Carlos Antonio Fernández Onofre; el vicesecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó y la embajadora dominicana en Washington, María Isabel Castillo.

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WASHINGTON.– El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves 15 de octubre inversiones por aproximadamente 340.5 millones de dólares en la cuenca del Caribe, destinadas a fortalecer la seguridad regional, proteger infraestructuras estratégicas y ampliar las conexiones digitales.

Esta inversión forma parte de la estrategia del presidente Donald Trump para reforzar la presencia política, económica y militar estadounidense en el hemisferio occidental.

El anuncio fue realizado por el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, durante un encuentro con representantes de gobiernos caribeños celebrado en Washington, en el que participó el canciller dominicano, Víctor Bisonó, en representación del Gobierno de la República Dominicana.

La presencia de Bisonó destacó la participación oficial dominicana en las conversaciones sobre las iniciativas de cooperación impulsadas por Washington para la región.

A DONDE VAN LOS RECURSOS

La iniciativa contempla recursos para desarrollar infraestructura digital, fortalecer la seguridad portuaria, ampliar las telecomunicaciones, modernizar las fuerzas de seguridad y capacitar personal sanitario.

Landau anunció 37 millones de dólares en nuevos programas destinados a proteger infraestructuras digitales críticas y reforzar la seguridad portuaria, con el propósito de ampliar la cooperación entre Washington y los países caribeños.

La mayor partida, de 175 millones de dólares, se destinará al despliegue de cables submarinos para ampliar el acceso a internet de alta velocidad. Asimismo, se asignarán 61.5 millones de dólares a programas sanitarios y cerca de 67 millones a la modernización de las fuerzas de seguridad y las instituciones militares de la región.

Durante su intervención, el funcionario estadounidense lamentó que su país no haya prestado suficiente atención al hemisferio occidental y, particularmente, al Caribe.

“Para muchos de nosotros, como estadounidenses, ha sido una fuente de dolor ver que Estados Unidos no ha prestado al hemisferio occidental en general, y en concreto al Caribe, la atención que merece”, expresó.

INTERÉS RD EN COORDINACIÓN CON EEUU

El compromiso financiero se enmarca en los esfuerzos de la Casa Blanca durante 2026 para estrechar sus relaciones con los países de América Latina y el Caribe, en un contexto marcado por las preocupaciones sobre la seguridad regional y la creciente presencia económica y tecnológica de China.

La delegación dominicana estuvo encabezada por el canciller Bisonó, quien participó junto a representantes de otros gobiernos caribeños en las conversaciones sobre cooperación en materia de seguridad, infraestructura y conectividad.

La participación del funcionario dominicano pone de relieve el interés de la República Dominicana en mantener la coordinación con Estados Unidos y los demás países de la región ante los desafíos comunes en materia de seguridad y desarrollo.

an/am