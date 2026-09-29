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Religión es un término muy amplio que abarca toda conducta humana que refleja la creencia en Divinidades. Existen muchas religiones, que incluyen todas las posiciones posibles y contradictorias, desde las religiones basadas en revelaciones, hasta aquellas cuyos orígenes son panteístas y humanas. Sin duda que, las conductas religiosas no siempre son afines a sus divinidades, a pesar de proclamar ciertas creencias.

El ser humano como ente material y espiritual manifiesta una relación dual del espíritu del hombre, el cual conoce todo lo que hay en el hombre, desde sus debilidades hasta sus fortalezas, y ante esa situación inventa una manera de conformismo y justificación. Es el ser pensante el que crea toda conducta que no es exigida por una divinidad. En tal sentido, este tipo de religión es producto de opiniones y filosofías humanas, cuyo propósito es hacía la materia y la sociedad.

Una religión fundamentada en revelaciones, sus conductas son exigidas por una divinidad. Dependiendo de la divinidad será la demanda y las promesas. Este tipo de religión merece una gran atención debido a que existen divinidades buenas y malas. En ese sentido, es importante conocer dicha divinidad para poder relacionar las creencias y promesas de acuerdo a cómo sea ella, debido a que no se debe seguir una mala, o falsa divinidad.

Los cristianos y los judaizantes, entre otros enmarcan su creencias en un Dios universal y creador del universo y todo lo que en él hay. De ahí que, la Divinidad de éstos se atribuye que él los creó y que se mantiene en contacto con todos, actuando cada día en pro de mejorar la existencias de todos. Es evidente, que los cristianos y judaizantes deben someterse a lo que su Divinidad, Dios, ha dicho.

La religión cristiana es más amplia que el judaísmo, por tratarse de una religión del Espíritu y para el espíritu. Por eso, es una religión pensante, de conciencia y espíritu que requiere interiorizar todas las enseñanzas, ya sean mandamientos como promesas, educando el espíritu del hombre, a través de la renovación del Espíritu Santo. En tal sentido, hay una buena conciencia, cambio en el entendimiento y formando así, un nuevo hombre.

Toda religión debe ser pensante, pues los ritos no causan transformación, sino repetición de lo mismo. El mundo necesita que toda religión se realice a través de valores morales, espirituales y divinos en la aplicación de esos valores en las personas. De ahí que, construir un mundo nuevo queda en mano de las religiones pensantes, por medio de la verdad, la justicia, el amor y la fe en su Divinidad, y no en el hombre.

La religión cristiana a diferencia del judaísmo proclama la fe y gracia como el punto de encuentro satisfactorio entre Dios y el hombre. La fe la creencia en la existencia de Dios, como de sus ofertas y mandamientos; la gracia como lo que Dios ofrece de una manera gratuita e inmerecida para el hombre. Fe, gracia y verdad son vinculantes a esa conciliación entre ambas partes, que de otra forma son irreconciliables.

Contrario a lo que algunos creen, la religión cristiana es para personas pensantes para poder entender ésta religión que está fundamentada en conceptos, mandamientos y doctrinas teológicas y humanas. No son dogmas, son sabidurías de Dios manifestadas en palabras y hechos. De ahí que, los que escudriñan el cristianismo viven un cristianismo real, procedente de un Dios Viviente, para formar la mente de Cristo, en las criaturas creyentes en él.

Los religiosos pensantes pueden distinguir el por qué de las cosas y el para qué, por consiguiente le dan la importancia debida, pudiendo alejarse de todas las cosas que no concuerdan con el fin de dicha religión: No es fanatismo ni legalismo ni ignorancia, es el discernimiento de una nueva conciencia que impulsa a una vida diferente, con valores diferentes y resultados diferentes. De ahí que, la renuncia a la vida sin Cristo es de gran gozo.

Si se piensa en la paz, el amor, la justicia, la misericordia y una esperanza viva, sólo se pueden conseguir mediante la religión que predica el perdón, la paciencia y la compasión hacía los demás. Por eso, el Dios de los cristianos, manifestado en el Hijo, Jesucristo, hizo posible con su muerte en la cruz, la redención del hombre. Si piensa en su futuro eterno, en Jesucristo está la esperanza de la vida eterna; una realidad manifestada por Dios hacía la humanidad.

jpm-am