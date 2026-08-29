Activan plan contingencia por onda tropical y lluvias en RD

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SANTO DOMINGO.- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) activó su plan de contingencia ante el paso de una onda tropical que incrementará la humedad sobre República Dominicana y favorecerá la ocurrencia de aguaceros y tronadas en distintas zonas del país.

El director del COE, Erdwin Olivares, informó que la medida busca preparar con anticipación a las instituciones que integran el sistema nacional de respuesta y reforzar los recursos en las áreas donde sea necesario.

LLUVIAS A PARTIR DEL DOMINGO

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que durante este sábado predominarán las nubes dispersas y las escasas precipitaciones en gran parte del territorio.

Sin embargo, después del mediodía aumentará la nubosidad y se producirán aguaceros dispersos y tronadas aisladas en provincias como el Gran Santo Domingo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, San Juan, Elías Piña y Dajabón.

Las autoridades prevén que los efectos más significativos de la onda tropical se registren desde la tarde y noche del domingo, con lluvias que podrían extenderse durante varios días.

SISTEMA BAJO VIGILANCIA

Indomet mantiene bajo vigilancia el fenómeno, asociado a los remanentes de la tormenta tropical Dolly, localizado a varios cientos de kilómetros al este de las Antillas Menores y con una probabilidad inferior al 10 % de volver a convertirse en ciclón tropical durante los próximos días.

Aunque no representa actualmente una amenaza directa para el país, el sistema podría generar lluvias fuertes en sectores del noreste y norte del Caribe.

Olivares explicó que los equipos técnicos del COE e Indomet mantendrán un seguimiento permanente y aclaró que la activación del plan no busca generar alarma, sino fortalecer la prevención.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y adoptar las medidas preventivas ante posibles lluvias de distintas intensidades.

an/am