Activan plan contingencia por onda tropical y lluvias en RD

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SANTO DOMINGO.- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) activó su plan de contingencia ante el paso de una onda tropical que incrementará la humedad sobre República Dominicana y favorecerá la ocurrencia de aguaceros y tronadas en distintas zonas del país.
El director del COE, Erdwin Olivares, informó que la medida busca preparar con anticipación a las instituciones que integran el sistema nacional de respuesta y reforzar los recursos en las áreas donde sea necesario.
LLUVIAS A PARTIR DEL DOMINGO
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que durante este sábado predominarán las nubes dispersas y las escasas precipitaciones en gran parte del territorio.
Sin embargo, después del mediodía aumentará la nubosidad y se producirán aguaceros dispersos y tronadas aisladas en provincias como el Gran Santo Domingo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, San Juan, Elías Piña y Dajabón.
Las autoridades prevén que los efectos más significativos de la onda tropical se registren desde la tarde y noche del domingo, con lluvias que podrían extenderse durante varios días.
SISTEMA BAJO VIGILANCIA
Indomet mantiene bajo vigilancia el fenómeno, asociado a los remanentes de la tormenta tropical Dolly, localizado a varios cientos de kilómetros al este de las Antillas Menores y con una probabilidad inferior al 10 % de volver a convertirse en ciclón tropical durante los próximos días.
Aunque no representa actualmente una amenaza directa para el país, el sistema podría generar lluvias fuertes en sectores del noreste y norte del Caribe.
Olivares explicó que los equipos técnicos del COE e Indomet mantendrán un seguimiento permanente y aclaró que la activación del plan no busca generar alarma, sino fortalecer la prevención.
Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y adoptar las medidas preventivas ante posibles lluvias de distintas intensidades.
an/am
Estos inoperantes, ineficientes y sobretodo alarmistas organismos nunca pegan una, y desde que se nubla empiezan a exagerar. Pero se hacen los locos frente a los graves fenomenos de sequías intensas, olas de calor enfermando a la población, la polvareda proveniente del Sahara, el agotamiento de las fuentes acuiferas y las indisciplinas ciudadanas, vertiendo residuos y construyendo estructuras en las margenes de acuiferos.
NO SOLAMENTE ESO. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, HAY DESARBOLIZACION ALARMANTE. AQUI NO HAY QUIEN SIEMBRE UN ARBOL.DONDE QUIERA QUE HACEN UN NEGOCIO AUNQUE SEA PEQUEÑO CORTAN TODAS LAS MATAS PARA PARQUEO Y EL AYUNTAMIENTO NO LOS OBLIGA A SEMBRAR UN ARBOL. LOS CAMPESINOS POR INSTINTO DE SUJPERVIVENCIA, DESFORESTAN LAS CUENCUAS DE LOS RIOS PARA PODER PRODICIR ALGO QUE COMER.PORQUE AQUI CREEN QUE LO QUE PRODUCE EL PAIS ES PARA UNO POCOS HACERSE RICO,PORQUE NO LE DAN A CADA CIUDADANO LO QUE LE PERTENECE PORE SER HIJOS DE JUAN PABLO DUARTE Y QUISQUEYA.A ELLOS LOS METEN PRESO POR DESFORESTAL,… Leer mas »