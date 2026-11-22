Mi hermano murió esperando un riñón. Y murió esperando porque este país prefiere enterrar sus órganos que donarlos.

No lo digo desde un escritorio. Lo digo desde la sala de diálisis, desde el pasillo de un hospital donde cada bip de la máquina era una cuenta regresiva. Lo vi apagarse poco a poco, mientras en la calle, a esa misma hora, morían tres dominicanos en motores. Jóvenes sanos, con riñones sanos, con corazones sanos, que se fueron al cementerio completos, mientras mi hermano se iba por pedazos.

Por eso escribo esto con rabia.

En 2025 murieron 2,992 personas en accidentes de tránsito. De ellas, 1,945 iban en motocicleta, el 65% del total. Entre 2021 y 2025, más de 9,058 dominicanos perdieron la vida sobre dos ruedas. Somos los campeones del continente en muertes viales, con 3.8 millones de motores y un 85% de los motoristas fallecidos sin casco.

Y mientras nos matamos en las calles, 570 pacientes están hoy en lista de espera por un órgano, según el INCORT. Otros miles viven pegados a una máquina de diálisis, como vivió mi hermano, esperando una llamada que nunca llega.

En todo el primer semestre de 2026 solo hubo un donante fallecido en todo el país. En 2024 hubo 22. En 2025, apenas 12. Más del 70% de las familias dice que no cuando se les pregunta si donan los órganos de su pariente con muerte cerebral. Por miedo, por mitos, por cuentos de WhatsApp sobre robo de órganos.

Un solo donante puede salvar hasta ocho vidas. Mi hermano solo necesitaba una. Una sola.

Por eso ya no basta con campañas bonitas. Se necesita una ley con dientes.

Propongo que el Congreso Nacional apruebe una Ley de Cultura de Donación que cree un pacto legal y obligatorio entre tres actores: el donante, su familia y el receptor.

Que el donante deje su voluntad por escrito, en su cédula, en su licencia, en un registro nacional. Que la familia no pueda revocarla por dolor, porque esa voluntad es sagrada. Y que el receptor y su familia se comprometan, también por ley, a respetar la lista de espera, a no pagar, a no traficar.

Donar debe dejar de ser un favor y convertirse en un deber ciudadano. Debe enseñarse en las escuelas, exigirse en la licencia y hablarse en la casa.

Mi hermano ya no está. Pero si su historia sirve para que otro hermano no muera esperando, entonces su muerte no fue en vano.

No podemos seguir siendo el país que más personas mueren en motores y el que menos dona. Donar no es morir. Es vivir .

El autor es periodista, analista politico y magíster en derecho y Relaciones internacionales. Reside en Santo Domingo. Quezada.alberto218@gmail.com

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