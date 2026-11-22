SANTO DOMINGO.- La delegación dominicana conquistó 39 medallas, incluidas 13 de oro, 18 de plata y ocho de bronce, para encabezar la participación nacional en el Falcons Diving Cup Internacional 2026, celebrado en Santo Domingo y dedicado al presidente Luis Abinader.

El Falcons Diving Club también se impuso en la clasificación general por equipos, al acumular 551 puntos y superar al Club Alcatraz, de Medellín, Colombia, que obtuvo 537, y a Diver City, de Richmond, Virginia, Estados Unidos, que terminó tercero con 255.

PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL

El campeonato, organizado por Falcons Diving Club y avalado por PanAm Aquatics, reunió a 96 atletas de 13 equipos procedentes de Colombia, México, Estados Unidos, Panamá, Jamaica, Brasil, Venezuela, Hawái y República Dominicana.

Las competencias incluyeron pruebas de trampolín de uno y tres metros, plataforma y clavados sincronizados, en las categorías de formación, juveniles, abierta y máster.

Entre los dominicanos más destacados figuraron Frandiel Gómez Vargas, José David Calderón, Sobeida Vargas, Aura Alyerkis Reyes Calderón y Lucas Bello, integrantes de la Selección Nacional.

En la categoría abierta, Gómez Vargas ganó el oro en trampolín de un metro masculino, con 325.20 puntos, mientras Henry Campusano obtuvo la plata en plataforma, con 141.60. Sobeida Vargas conquistó el primer lugar en plataforma del Grupo A, con 234.75 puntos, y el bronce en trampolín de un metro.

Lucas Bello dominó el trampolín de tres metros del Grupo B, con 346.10 puntos, y sumó dos preseas de plata en las pruebas de uno y tres metros y plataforma.

NUEVOS TALENTOS Y CLAVADOS SINCRONIZADOS

En las categorías de novatos sobresalieron Celia Minerva Taveras Bertuzzi y Samuel Ricca, con dos medallas de oro cada uno en las pruebas de uno y tres metros, división de 10-11 años. También destacaron Dixon Gadiel Vargas Piñol, Joshuar Kranwinkel y Noam Santana Romero.

En clavados sincronizados, José David Calderón y Frandiel Gómez Vargas ganaron el oro en trampolín de tres metros masculino de la categoría abierta, con 298.50 puntos. Aura Alyerkis Reyes Calderón y Sobeida Vargas se impusieron en la rama femenina, con 129.90.

Asimismo, Alan Lizardo y Dixon Gadiel Vargas Piñol conquistaron el primer lugar en la división masculina de los grupos D/C, mientras que las parejas de Romy Jiménez y Celia Minerva Taveras Bertuzzi, y Samil de Jesús Javier y Eduardo Taveras Villar, obtuvieron medallas de plata.

El certamen sirvió también como plataforma para impulsar el desarrollo y la proyección de nuevos talentos dominicanos en esta disciplina.

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