La vida sobre este planeta Tierra se hace cada día más difícil, debido a que somos más habitantes con las mismas necesidades naturales, mientras que los recursos que satisfacen a éstas son más escasos. Sin embargo, nunca se debe perder de vista, que el hombre tiene las capacidades para transformar el medio en su favor. Desde el principio de los tiempos el hombre ha tenido que buscar soluciones y las ha encontrado.

En verdad que el hombre ha cometido muchos errores, de los cuales no solamente se recibe el fracaso, sino que también se aprende. El miedo al fracaso muchas veces imposibilita al ser humano. No obstante, los avances científicos, tecnológicos, y en cualesquier otros aspectos son logrados como el resultado de muchos experimentos y arreglos que traen sus altos y bajos en la escalera del éxito.

Lo que hace que el ser humano no logre todo lo que necesita, en gran manera, lo es el pecado. Llámese pecado, cuando el ser contraviene lo que Dios manda. Esto ha puesto al hombre contra el hombre, en una lucha estéril e innecesaria. De ahí que, la envidia, la codicia y la avaricia han llevado a frenar lo que sería una vida mancomunada hacía la ejecución de proyectos indispensables para el bienestar humano.

Un nuevo amanecer se acerca cada vez que se trabaja en armonía y hacía una misma dirección. Los amaneceres son productos de la combinación de los movimientos de los astros, especialmente del Sol y la Tierra. Si se da un desequilibrio, o una confrontación en sus funciones podrían desaparecer los nuevos días. De igual manera, si evidenciamos que las divisiones de los hombres trae la pobreza y el fracaso, entonces debemos enderezar el camino.

Una comunidad construye un puente sobre un gran río, para unir dos lugares, cuyo costo son cientos de millones de dólares y luego por una lucha de intereses terminan destruyéndolo. Así no se avanza, más bien se retrocede. La continuidad en el proceso en la ejecución de cualesquier obras material, moral, intelectual, científica y religiosa es lo que conlleva a un final feliz

La obra de Jesucristo, quien vino a salvar a los humanos en todo aspecto, y que él dio lo más apreciado que existe, su vida, en rescate de la humanidad, debió ser continuidad con la misma diligencia que él y sus cercanos seguidores de su época lo hicieron. Los apóstoles y otros discípulos no manifestaron divisiones entre sí.; ellos no eran perfectos, pero entendieron el propósito de la unidad entre sí, cuya enseñanza Jesús les dio.

Es muy interesante analizar la comunión entre los apóstoles, en Jerusalén y Judea, lograron comunidades religiosas cristianas, que actuaban como una familia unida » Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y tenían en común todas las cosas…Y perseveraban unánimes en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos» Hc. 2: 43- 47.

Observando de lejos en el tiempo, uno pensaría que esa tarea apostólica era fácil. Sin embargo, ellos tenían en contra a los principales sacerdotes, a los escribas y todos los seguidores del judaísmo, a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos. No contaban con recursos económicos, tenían que producir todos ellos mismos. Además de su nivel social, intelectual que les era adverso, más la unidad, esfuerzo en común, hizo posible la permanencia de la iglesia y su triunfo pasando las fronteras de la provincia de Judea.

Un nuevo amanecer trajo Jesucristo a la humanidad, siendo diligente y exigiendo ser diligentes en lo que requiere serlo. El triunfo del bien sobre el mal; la universalidad de su proyecto (iglesia); un mensaje transformador y de poder salvífico (el evangelio), traspasando fronteras y siglos, y; sobre todo, dando una doctrina que sobrepasa a todo tipo de moral y de mandamientos de los hombres: la iglesia forma hombres y mujeres cristo- céntricos, lo cual es el fundamento de un nuevo hombre en un nuevo amanecer para la humanidad.

Si se quiere un nuevo día con la luz necesaria y las obras que enriquecen la vida del hombre sobre la tierra, entonces es necesario acudir a la filosofía, doctrinas, método y propósito de Jesucristo. El ofrece la estrella de la mañana: «y le daré la estrella de la mañana», Apoc. 2:28; como dice Apoc. 22: 16: «Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana». Un nuevo amanecer en el mundo con Jesucristo.

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