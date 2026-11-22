SANTO DOMINGO.– La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) planteó la necesidad de preparar el sistema eléctrico nacional para responder al crecimiento de la demanda energética y los desafíos tecnológicos derivados de la expansión de la inteligencia artificial y la economía digital.

El planteamiento fue presentado durante el Foro ADIE 2026, celebrado bajo el lema «Energía Inteligente: la IA como motor y carga del sistema eléctrico», con la participación de autoridades, empresarios y especialistas nacionales e internacionales.

DEMANDA ELÉCTRICA CRECERÁ HACIA 2030

En la apertura del encuentro, el presidente de ADIE, José A. Rodríguez, informó que el pasado 28 de julio el sistema eléctrico dominicano registró una demanda máxima histórica de 4,277 megavatios, frente a los aproximadamente 2,680 megavatios de 2019, lo que representa un incremento cercano al 60 %.

Advirtió que las proyecciones apuntan a que la demanda podría superar los 5,000 megavatios para 2030, por lo que consideró necesario ampliar y diversificar la generación eléctrica, fortalecer las redes de transmisión y distribución e incorporar sistemas de almacenamiento.

Rodríguez sostuvo que estas inversiones deben desarrollarse de manera coordinada para garantizar el suministro que requerirán los nuevos proyectos industriales, turísticos y tecnológicos.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TRANSFORMACIÓN ENERGÉTICA

El foro abordó el crecimiento de los centros de datos, cuyas operaciones requieren electricidad continua y confiable, así como las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para optimizar las redes, mejorar la planificación energética y anticipar labores de mantenimiento.

La exposición principal estuvo a cargo de David Orr, vicepresidente y director global de Información y Tecnología Digital de AES Corporation. También participó David Fernández Cavero, asesor estratégico global de Soluciones Energéticas de EY.

La actividad incluyó paneles sobre el impacto de la inteligencia artificial en República Dominicana y el futuro tecnológico del sector eléctrico, con representantes de empresas, universidades y organismos especializados.

PROYECCIONES INTERNACIONALES

Según las estimaciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE), el consumo eléctrico de los centros de datos podría superar los 945 teravatios hora anuales hacia 2030, más del doble de los niveles actuales de referencia.

ADIE concluyó que el país necesita articular planificación, inversión, innovación y formación de talento humano para aprovechar las oportunidades de la economía digital sin comprometer la estabilidad y confiabilidad del servicio eléctrico.