Una alianza que se apodera del azúcar y la tierra del Sur

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Podría ascender a más de RD$1,500 millones de pesos la deuda que acumula la poderosa alianza Grupo Vicini y Grupo Campollo por el arrendamiento del ingenio Barahona, otrora bastión del Estado en la cotidianidad económica del Sur Profundo.

Ocurre que el Estado dominicano apenas ha recibido RD$522 millones de pesos en los 25 años de ejecución del arriendo del ingenio.

La situación ha dado lugar a controversias, en las cuales los gobiernos, incluyendo el actual del presidente Luis Abinader, se han manejado con extrema discreción. Es que el ingenio pasó a ser una cuasi propiedad hasta el año 2070, de los reconocidos grupos Vicini, de República Dominicana, y Campollo, de Guatemala.

Los inversionistas consideran que esos recursos que se afirman son deudas del Consorcio Azucarero Central (CAC) al Estado, han sido reinvertidos en la recuperación de la agroindustria. Y entonces, ante este despropósito, surgen las preguntas:

¿no se presume que el Consorcio utilizará sus propios capitales para la reinversión o capitalización? ¿Cómo se explica que sea el Estado que financie con sus capitales fiscales, tras 25 años de arriendo, la recuperación del ingenio Barahona? ¿Acaso esos recursos adeudados al gobierno no debieron mejor ser destinados a cambiar la calidad de vida y para modernizar los pueblos de la Región Enriquillo (Barahona, Bahoruco e Independencia)?

Vocación terrífica

La vocación por la tierra y la industria azucarera que acompaña al Grupo Vicini es bien conocida por todos. Desde la llegada al país de los ancestros esta familia, hace ya más de un siglo, ha estado ligada a los territorios.

En tanto, el Grupo Campollo goza de extensas, pero no necesariamente fructíferas inversiones en la industria azucarera, petróleo y otros negocios, tanto en Guatemala, donde se originan sus capitales, como en otras naciones centroamericanas.

Eso lo explica todo. Ahora se entiende cómo esta verdadera “alianza de acero” en cuanto a inversiones empresariales, es tan poderosa; especialmente en lo referente al contrato del ingenio Barahona con sus respectivas peripecias, y engañifas, en el cuadro de sus relaciones de negocios de estos emporios con gobiernos de Centroamérica y del Caribe.

Disputas financieras

Ha trascendido que esta poderosa alianza afronta muy silenciosamente controversias financieras con el contrato de arrendamiento que hizo el Consorcio Azucarero Central(CAC-Vicini-Campollo) del ingenio Barahona El hecho-por razones desconocidas-no se ventila en los medios de prensa nacional, ni en digitales locales.

“Informes fiscales y auditorías del sector estatal señalan que, bajo el esquema histórico del contrato, el CAC debió aportar al Estado dominicano más de RD$2,000 millones de pesos por concepto de arrendamiento”. “Sin embargo, los registros del CEA indican que solo se han liquidado efectivamente cerca de RD$522 millones de pesos”.

Sectores de la región Enriquillo (Barahona, Bahoruco e Independencia) han llamado la atención del Gobierno sobre lo que consideran “una deuda pendiente superior a los RD$1,500 millones”.

Sin embargo, el CAC ha alegado que esa deuda “ha sido históricamente compensada o deducida”, mediante el argumento de que esos recursos utilizaron en “la ejecución física de las inversiones de capital en el ingenio público”.

jpm-am