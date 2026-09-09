Un proceso electoral menos traumático

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POR JOSE DIAZ NIN

La Junta Central Electoral, desde ya, debe iniciar los trabajos de perfeccionamiento del padrón electoral y decidir sobre los votantes que por una u otra razón se ven imposibilitados de ejercer el sufragio. Así también, promover, arreciar, caerle arriba, a la promoción de la obtención de la nueva cedula.

Estamos cansados de oír que la abstención electoral, que ronda casi el 50 % del electorado, es causada por la apatía de los hombres y mujeres, con derecho al voto, que han perdido la fe en el deteriorado sistema de partidos, y por lo que más quieran, no esperemos el ultimo día de vigencia de la vieja cédula, o sea, con la problemática de que nadie sabe con qué cédula votar en el 2028.

No es solo el desafecto, hacia los partidos políticos tradicionales la causa de la abstención electoral, hay que buscar otras razones, entre las que todo el mundo conoce, que es la de aquellos ciudadanos que ejercen el voto en el interior del país, en el exterior o en otros sectores y que por una u otra causa se ven impedidos o deciden no viajar a votar a los lugares establecidos en sus cedulas.

Otra causa son aquellos jóvenes que cumplieron los 18 años antes de la fecha de las elecciones y no se interesaron o regularizaron lo relacionado con el cambio correspondiente. También aquellos votantes que por razones, salud, incapacidad o inmovilidad, no pueden hacer efectivo su voto.

Aquellos que no aparecen en la mesa que indica su cedula, incluyendo además a la diáspora que desea votar sin importar la ubicación de su colegio electoral.

Creo que la Junta Central Electoral, ya con la nueva cedula y con los avances de la tecnología, puede detectar y sancionar aquellas personas que voten en más de una ocasión.

Hay que ver, como señalamos anteriormente, qué porcentajes corresponden a los que tienen que viajar para votar y no lo hacen, de la diáspora, de los que no aparecen en la mesa de votación indicada en la cedula, de los que cumplieron 18 años antes del día de la votación, y de los que por motivos de salud se ven impedidos de votar.

Así también qué porcentaje de dominicanos no han obtenido su nueva cédula, manteniendo incluso informado, a los partidos políticos y a la población en general, sobre todo lo antes citado.

Es una de mis recomendaciones que en cada oficina de la Junta Central Electoral se habiliten colegios electorales donde se les den facilidades a aquellos votantes que su mesa de votación esté ubicada en el exterior u otras localidades. Así además a aquellos votantes que no aparezcan en sus mesas indicadas en sus cedulas.

Si se logra acoger estas recomendaciones de seguro que ese nivel de abstención será mucho menor y el proceso electoral venidero menos traumático.

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