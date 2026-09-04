Un dominicano es extraditado a PR por narcotráfico y lavado

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San Juan, 3 sep (EFE).- Las autoridades federales en Puerto Rico informaron este jueves que a la isla llegó extraditado un ciudadano dominicano, arrestado en julio pasado en República Dominicana para enfrentar cargos por narcotráfico y lavado de dinero.

Según explicó en un comunicado el jefe de la Fiscalía federal de San Juan, Héctor Ramírez Carbó, el imputado, identificado como Fidel Antonio Knight Cerda, fue arrestado el 8 de julio en su país natal y extraditado a Puerto Rico este miércoles.

El caso se remonta al año 2023, específicamente el 7 de septiembre, cuando un gran jurado federal acusó a Knight Cerda por cargos para conspirar para distribuir internacionalmente cocaína y lavado de dinero mediante el narcotráfico.

HIZO TRANSACCIONES EN LA ROMANA

De acuerdo con la investigación de las autoridades federales, Knight Cerda llevó a cabo las transacciones de droga y el lavado de dinero entre La Romana, en República Dominicana, y Puerto Rico, a través de criptomonedas.

En el pliego acusatorio se detalla que desde al menos febrero de 2022, Knight Cerda conspiró para distribuir cinco kilos o más de cocaína a Estados Unidos.

La acusación también imputa a Knight-Cerda haber conspirado para cometer lavado de dinero derivado del tráfico de drogas desde 2021.

Específicamente, la acusación señala que, el 17 de marzo de 2021 o alrededor de esa fecha, Knight Cerda y otro co-conspirador ordenaron la entrega de aproximadamente 400.000 dólares -producto del tráfico de drogas- a un individuo en San Juan, quien convirtió las ganancias del narcotráfico en criptomonedas.

Además, el 24 de marzo de 2021 o alrededor de esa fecha, Knight Cerda y otro cómplice ordenaron la entrega de aproximadamente dos millones de dólares por ganancias del narcotráfico a un individuo en San Juan, quien también convirtió las ganancias en criptomonedas.

El caso está siendo procesado por un fiscal federal auxiliar bajo la supervisión de la Sección de Crimen Organizado Transnacional.

Si es declarado culpable, Knight Cerda enfrenta una pena mínima de 10 años y hasta cadena perpetua por los cargos de tráfico de drogas y una pena de hasta 20 años de prisión por el cargo de lavado de dinero. EFE

jm/gad