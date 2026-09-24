Tres hombres mueren tras supuestos enfrentamientos con agentes policiales en Barahona y Los Alcarrizos

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Santo Domingo.- Tres hombres murieron tras resultar heridos durante supuestos enfrentamientos armados con agentes de la Policía Nacional, en hechos ocurridos por separado en Cabral, provincia Barahona, y Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, informó este jueves la institución.

En Cabral, agentes del DICRIM localizaron en las inmediaciones de la laguna El Rincón a Carlos Julio Féliz Sena, quien era buscado mediante cuatro órdenes judiciales por su supuesta vinculación con varios hechos delictivos.

De acuerdo con el informe preliminar, Féliz Sena habría disparado contra los agentes con un arma de fabricación casera, por lo que estos supuestamente repelieron la agresión. El hombre resultó herido y fue trasladado a un centro de salud, donde posteriormente falleció. En su poder fue ocupada el arma denominada “chilena”.

En tanto, en el sector Progreso, de Los Alcarrizos, una patrulla de investigaciones localizó a Domingo Santiago Valdez, alias “La Fama”, y Gabriel Luis Montero Valdez, alias “Campeón”, quienes tenían órdenes de arresto pendientes.

Según la versión policial, ambos hombres ingresaron a una vivienda y desde allí realizaron varios disparos contra los agentes, quienes supuestamente respondieron a la agresión. Los dos resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Dr. Vinicio Garavito, donde fallecieron mientras recibían atención médica.

En la escena fueron ocupadas dos pistolas Glock calibre 9 milímetros, cinco casquillos y otras evidencias que serán analizadas como parte de la investigación.

La Policía Nacional indicó que las circunstancias de ambos hechos permanecen bajo investigación y que las actuaciones de los agentes serán verificadas conforme a los protocolos establecidos.