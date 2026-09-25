República Dominicana cae ante EEUU en el NORCECA Final Six

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ZINACANTEPEC, México.- La selección femenina de voleibol de República Dominicana cayó este miércoles 3-1 ante Estados Unidos en la tercera jornada del NORCECA Final Six 2026, en un partido disputado en la Unidad Deportiva Juan Fernández Albarrán, en Zinacantepec, Estado de México.

Estados Unidos se impuso con parciales de 25-19, 25-20, 23-25 y 27-25 para conservar su invicto y colocar su récord en 3-0. República Dominicana, en tanto, quedó con marca de 1-2 en el torneo.

El conjunto estadounidense dominó las estadísticas ofensivas, con ventaja de 60-54 en ataques, 10-7 en bloqueos y 3-1 en servicios directos. Ambos equipos cometieron 27 errores no forzados.

ESTADOS UNIDOS CIERRA EL PARTIDO EN UN FINAL DRAMÁTICO

Caitlin Baird encabezó la ofensiva estadounidense con 19 puntos, producto de 17 ataques y dos bloqueos. Onyedikachi Ofoegbu aportó 16, incluidos tres bloqueos; Samantha Francis sumó 14 y Claire Hoffman terminó con 13.

Por República Dominicana, Alondra Tapia fue la máxima anotadora del encuentro con 20 puntos, gracias a 16 ataques, tres bloqueos y un servicio directo. Flormarie Heredia aportó 12 puntos y Yanlis Félix consiguió 11.

Estados Unidos controló los dos primeros parciales, pero las dominicanas reaccionaron en el tercero, que se mantuvo cerrado hasta el final. Con el marcador igualado 23-23, República Dominicana consiguió los dos puntos siguientes, incluido el ataque de Tapia que permitió extender el partido.

El cuarto set volvió a ser una batalla. Estados Unidos llegó a tener ventaja de 21-15, pero República Dominicana remontó y empató 23-23.

Tras intercambiar puntos hasta el 25-25, Oluwatoyosi Onabanjo consiguió un bloqueo para colocar a Estados Unidos arriba, mientras Ella Powell sumó otro bloqueo que sentenció el parcial 27-25 y el partido.

REPÚBLICA DOMINICANA BUSCA RECUPERARSE

Tapia reconoció que el equipo mostró capacidad de reacción, aunque señaló algunos aspectos que deben corregirse.

“Fue un muy buen partido. Aunque no fue el resultado que deseábamos, jugamos bien y luchamos. Estamos ajustándonos cada vez mejor y creo que esos pequeños detalles son los que necesitamos corregir”, afirmó.

La dominicana también identificó la ejecución como uno de los aspectos pendientes de mejorar. “Considero que nos apresuramos demasiado cuando ejecutamos y eso hace que cometamos errores”, agregó.

Por Estados Unidos, Baird destacó la capacidad del equipo para mantenerse unido durante los momentos complicados.

“Sabíamos que iba a ser una batalla porque ellas son un buen equipo. Creo que simplemente nos mantuvimos fieles a nuestro plan de juego”, manifestó.

of-am