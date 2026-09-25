RD y Azerbaiyán acuerdan exención mutua de visados

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SANTO DOMINGO.- La República Dominicana y Azerbaiyán suscribieron un acuerdo de exención mutua de visados para los titulares de pasaportes ordinarios, que permitirá a los ciudadanos de ambos países entrar, salir, transitar y permanecer en el territorio de la otra parte sin necesidad de visado durante un período de hasta 90 días.

El acuerdo fue firmado en Nueva York por el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Víctor -Ito- Bisonó, y su homólogo de Azerbaiyán, Jeyhun Bayramov, en el marco de la Semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El instrumento establece que los nacionales de ambos países que sean titulares de pasaportes ordinarios válidos podrán ingresar, salir o transitar por el territorio de la otra parte sin visado y permanecer allí por un máximo de 90 días dentro de cualquier período de 180 días, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano.

Durante el encuentro, los cancilleres también suscribieron un Memorando de Entendimiento sobre Consultas Políticas, mediante el cual ambos Gobiernos acordaron establecer un mecanismo para fortalecer el diálogo bilateral y abordar asuntos internacionales y regionales de interés común.

Posteriormente, Bisonó y Bayramov mantuvieron una reunión bilateral en la que revisaron la agenda entre ambos países y analizaron oportunidades para ampliar los vínculos políticos, económicos y comerciales.

Los ministros también abordaron posibles nuevas áreas de cooperación entre República Dominicana y Azerbaiyán.