El Popular reconoce la histórica temporada de Marileidy Paulino

La velocista fue recibida en la Torre Popular por el presidente ejecutivo de la entidad, Christopher Paniagua.

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SANTO DOMINGO.- La campeona dominicana Marileidy Paulino recibió un reconocimiento del Banco Popular Dominicano por su destacada actuación durante la temporada internacional de atletismo de 2026, en la que volvió a conquistar importantes títulos y establecer nuevas marcas.

La velocista fue recibida en la Torre Popular por el presidente ejecutivo de la entidad, Christopher Paniagua, y otros ejecutivos, quienes destacaron los resultados alcanzados por la atleta a lo largo del año.

“Como embajadora de nuestra marca, encarnas valores que compartimos profundamente en el Banco Popular: la integridad, la superación constante, la inspiración a nuevas generaciones y la convicción de que el esfuerzo sostenido es el camino hacia los grandes resultados”, expresó Paniagua.

Paulino agradeció el reconocimiento y el respaldo que ha recibido de la institución desde 2022, cuando se convirtió en embajadora de la marca.

UNA TEMPORADA MARCADA POR LOS TÍTULOS

El 2026 representó otro año de éxitos para la atleta dominicana, quien conquistó dos medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde además estableció un nuevo récord del evento en los 400 metros planos.

Posteriormente, se proclamó campeona de la Liga Diamante por cuarto año consecutivo y conquistó el título del World Athletics Ultimate Championship, celebrado en Budapest.

Paulino también cerró su temporada internacional con la corona de Athlos Londres 2026, competencia en la que obtuvo su tercer título consecutivo.

En Londres, la dominicana completó los 400 metros en 48.73 segundos y terminó su campaña internacional invicta.

CUATRO AÑOS DE ALIANZA

La relación entre Paulino y el Banco Popular comenzó en 2022 y durante estos cuatro años se ha extendido a distintos proyectos vinculados con la trayectoria de la atleta.

Entre las iniciativas figura el documental “Sueños dorados”, dirigido por Mariano Pichardo y producido por Kokaleka, además del libro “Marileidy Paulino: Camino al sueño olímpico”.

La entidad también impulsó la exposición fotográfica “Marileidy: imágenes de una campeona”, de la fotógrafa María Elena Moré.

El respaldo a Paulino forma parte además de la participación del Banco Popular en Creando Sueños Olímpicos (CRESO), programa que apoya a atletas dominicanos de alto rendimiento en su preparación y participación en competencias internacionales.

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