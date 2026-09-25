NY: Ortiz Bosch reafirma compromiso RD con la transparencia

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NUEVA YORK.- La directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), doctora Milagros Ortiz Bosch, destacó los avances de la República Dominicana en materia de Gobierno Abierto y reafirmó el compromiso del país con una gestión pública transparente, participativa y cercana a la ciudadanía.

Ortiz Bosch habló en representación de la República Dominicana en la Mesa Redonda de Líderes de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), celebrada en el marco de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que conmemora los 15 años de la creación de la Alianza.

El encuentro de alto nivel reunió a representantes de gobiernos, sociedad civil, entidades financiadoras y socios multilaterales para trazar la agenda de los próximos 15 años del movimiento global de Gobierno Abierto.

Escuchar es gobernar

En su intervención, la titular de la DIGEIG resaltó la experiencia dominicana en la creación de espacios de diálogo que permiten recoger las propuestas comunitarias e incorporarlas en políticas públicas.

«Hemos aprendido que escuchar también es gobernar», afirmó.

Explicó que el país ha avanzado en la construcción de una conversación directa entre gobernantes y gobernados, superando el intercambio de ideas para traducir el diálogo en acciones concretas.

«Al país le hacía falta esa conversación, ese diálogo entre gobernantes y gobernados, pero también convertir ese diálogo en acciones concretas. Al trabajar con las comunidades y recoger sus aportes en diferentes mesas de trabajo, hemos incorporado sus voces a nuestras políticas y acciones», expresó.

Ortiz Bosch señaló que la República Dominicana continúa expandiendo los principios de Gobierno Abierto a nuevos espacios institucionales, incluyendo el Congreso Nacional, y dando continuidad a programas basados en transparencia, participación y colaboración.

Próximos pasos

La participación dominicana se produce en un momento clave de reflexión sobre los desafíos de la agenda OGP, centrados en fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la colaboración entre gobiernos y sociedad civil.

En ese contexto, el país reafirmó su disposición de seguir compartiendo experiencias y fortaleciendo los mecanismos de participación ciudadana en los asuntos públicos.

La Mesa Redonda contó con la participación de Aidan Eyakuze, director ejecutivo de la OGP, y otros líderes globales comprometidos con el Gobierno Abierto.

Reunión bilateral

Como parte de su agenda en la ONU, Ortiz Bosch sostuvo una reunión bilateral con Rosario Pavese, directora de Apoyo a Países de la OGP, para abordar el rol de la República Dominicana en el Comité Directivo de la Alianza y los próximos pasos de su agenda programática.

Estuvo acompañada por la doctora Berenice Barinas Ubiñas, directora ejecutiva de la DIGEIG y punto de contacto nacional ante la OGP.

El encuentro permitió fortalecer la coordinación bilateral en un momento clave para la definición de las prioridades de la nueva etapa de la iniciativa.

«Tenemos que seguir caminando en esta dirección», concluyó Ortiz Bosch.