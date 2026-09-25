Rafael Barias derrota a Huellas del Siglo y lidera TBS Distrito

SANTO DOMINGO.- El club Rafael Barias derrotó este miércoles 82-71 a Huellas del Siglo, apoyado en una destacada actuación de Bryan Ramírez, quien encestó 20 puntos, en el único encuentro de la jornada correspondiente a la serie regular del 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026).
Con el triunfo, el conjunto bariano mejoró su marca a 2-1 y pasó a ocupar la primera posición del grupo B, con medio juego de ventaja sobre Los Prados (2-0). Huellas del Siglo descendió a récord de 1-2, mientras que San Carlos permanece sin victorias (0-3).
Ramírez, conocido como “Brayotin”, completó una sobresaliente actuación al sumar además ocho rebotes y cinco asistencias para liderar la ofensiva del Rafael Barias.
CINCO JUGADORES EN DOBLE FIGURA
El equipo ganador contó con el respaldo de otros cuatro jugadores que finalizaron con cifras dobles en anotación.
Eusebio Suero aportó 18 puntos, Dimas Carrasco añadió 16 tantos y capturó ocho rebotes, mientras que el refuerzo estadounidense JD Miller registró un doble-doble de 14 puntos y 13 rebotes, además de repartir cinco asistencias. Yeison Rivera contribuyó con 10 unidades.
Por Huellas del Siglo sobresalieron Yeison Colomé, quien anotó 18 puntos; Anpherne Acevedo, con 14 tantos, ocho rebotes y seis asistencias, y Dage Borbón, que terminó con 12 unidades.
TORNEO CELEBRA SUS BODAS DE ORO
El campeonato capitalino celebra este año su edición número 50 y está dedicado a la empresa Seaboard “Energía Limpia”, disputándose la Copa BanReservas.
Los partidos se desarrollan en la Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, ubicada en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
El torneo es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), presidida por Edwin Castillo (Tatico). El Comité Organizador está encabezado por el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, mientras que Nelson Ramírez se desempeña como comisionado del certamen.
of-am