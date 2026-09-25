Bolivia acogerá XXX Congreso Hispanoamericano de Prensa

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SANTA CRUZ DE LA SIERRA, Bolivia.- La Universidad Privada Franz Tamayo (UNIFRANZ) acogerá del 28 al 30 de octubre el XXX Congreso Hispanoamericano de Prensa, el foro periodístico más longevo de la diáspora hispana fundado en Nueva York en 1998.

El cónclave, que se celebrará bajo el lema «Transformando la comunicación global desde Santa Cruz», reunirá a más de un centenar de periodistas, académicos, directores de medios y líderes de opinión de Iberoamérica, Estados Unidos y Europa.

La trigésima edición llega en un momento crucial para el periodismo, marcado por la irrupción de la inteligencia artificial, la desinformación y los ataques a la libertad de prensa.

Durante tres jornadas de conferencias magistrales, paneles y talleres, el congreso debatirá:

– Innovación en educación y periodismo en la era de la inteligencia artificial.

– La geopolítica de la verdad: poder, desinformación y democracia.

– Retos éticos del ecosistema informativo.

«El cerebro humano continúa siendo el principal motor de la innovación, especialmente cuando trabaja en armonía con la Inteligencia Artificial», es una de las premisas que guiará las discusiones del encuentro.

FIGURAS INTERNACIONALES CONFIRMADAS

El congreso estará encabezado por su presidente y fundador, el Dr. Amín Cruz, y por la rectora de UNIFRANZ, Arq. DESA Verónica Ágreda de Pazos, institución anfitriona.

Entre los ponentes internacionales confirmados figuran el periodista y escritor español Ignacio Ramonet, el argentino-estadounidense Dr. Leonardo Ferreira, la especialista Lissette Montolio-Payán (EE.UU.), Héctor Geager (EE.UU.), Ernesto Ríos Rocha (México), Juan Raúl Quiroz (República Dominicana), Cándida Díaz (RD) y Araceli Aguilar Salgado (México).

Por Bolivia participarán los reconocidos académicos Erick Torrico Villanueva, John Arandia Hurtado, Roberto Méndez Herrera, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANPB), Eddy Luis Franco Nogales y Fabiola Chambi.

El XXX Congreso cuenta con el respaldo institucional de la Fundación Konrad Adenauer, la Embajada de los Estados Unidos en Bolivia y el Consejo Empresarial y de Comercio Boliviano en Europa (CECBE).

«Nacimos para ser voz de quienes no tienen voz, y seguimos siendo un bastión contra la censura y la impunidad», señaló la organización.

Con esta edición, el Congreso Hispanoamericano ratifica su misión de fortalecer la libertad de prensa, la formación profesional y la cooperación internacional entre periodistas.