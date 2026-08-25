UDC propone rebaja alimentos para aliviar el costo de la vida

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), Luis Acosta Moreta, propuso una reducción de los precios de los principales productos de la canasta básica, como medida para mejorar las condiciones de vida de las familias dominicanas de menores ingresos.

Acosta Moreta destacó que el inicio del año escolar permite evidenciar los programas de protección social, debido a que miles de estudiantes reciben desayuno, almuerzo y merienda en los centros educativos.

Consideró que estas iniciativas representan un alivio para las madres de sectores vulnerables, quienes tienen garantizada parte de la alimentación de sus hijos mientras estos permanecen en las escuelas.

Asimismo, resaltó que el presidente Luis Abinader ha ampliado los programas de alimentación escolar con el propósito de garantizar que ningún niño quede excluido de estos beneficios.

ACCCION DE AMPLIO CONTENIDO SOCIAL

El dirigente político sostuvo que ahora corresponde impulsar una acción de amplio contenido social orientada a reducir el costo de los alimentos y garantizar una alimentación adecuada para la población.

Propuso disminuir los precios de productos esenciales como arroz, habichuelas, aceite, pollo, harina de maíz, huevos, sardinas, salami y otros alimentos de consumo diario.

Recordó que anteriormente planteó la creación del denominado “macuto económico popular”, mediante el cual se llevarían alimentos a los barrios a precios reducidos.

Acosta Moreta advirtió que no debe permitirse que el agiotismo y la usura de comerciantes, mayoristas, minoristas, supermercados y almacenistas afecten aún más el presupuesto de las familias.

Afirmó que el momento demanda mayores medidas de protección social y consideró que el congelamiento y posterior reducción de los precios de los alimentos debe constituir una prioridad nacional.

an/am