UASD gradúa a 3,589 nuevos profesionales por aniversario 488

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SANTO DOMINGO.— La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) celebró su segunda investidura consecutiva, como parte de la graduación de 3,589 nuevos profesionales de grado por el 488 aniversario de su fundación.

La ceremonia, encabezada por el rector Jorge Asjana David, reunió a graduandos de las facultades de Ciencias Económicas y Sociales y Ciencias de la Salud en el Aula Magna.

Asjana David exhortó a los egresados a ejercer sus profesiones con excelencia, ética y compromiso social. Destacó que la formación universitaria debe traducirse en pensamiento crítico y acciones que contribuyan al desarrollo del país.

Durante el acto, el rector entregó el galardón Doctor Guarocuya Batista del Villar a Mikelis Antonio Camacho Güílamo, por alcanzar el mayor índice académico de la Facultad de Ciencias de la Salud. Asimismo, Danilka Rivera Mateo y María Magdalena Martínez recibieron el premio Amín Abel Hasbún.

La vicerrectora docente, Rosel Fernández, resaltó la trayectoria histórica de la Primada de América y el papel de las familias en la formación de los nuevos profesionales.

Fernández instó a los graduandos a valorar el éxito por el impacto de sus acciones en la sociedad, más allá de los ingresos económicos o la posición laboral. También destacó la resiliencia como una cualidad fundamental para superar las dificultades.

En la actividad participaron los vicerrectores Antonio Ciriaco, administrativo; Gerardo Roa, de extensión; y Juana Encarnación, de investigación y posgrado, junto a otros integrantes del Consejo Universitario.

La investidura forma parte del programa conmemorativo del aniversario de la UASD, fundada el 28 de octubre de 1538.

dh/am