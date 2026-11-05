TURQUIA: Al menos ocho muertos en ataques armados

TURQUIA 5 Nov.- Al menos ocho personas han muerto y una ha resultado «gravemente» herida en varios tiroteos registrados este jueves en la provincia de Afyonkarahisar, en el oeste de Turquía, han confirmado las autoridades locales.

La Gobernación de de Afyonkarahisar ha informado en sus redes sociales de unos «ataques armados» que han dejado hasta el momento ese balance de víctimas.

Así, ha trasladado sus condolencias a los familiares de los muertos y heridos y lamentado un tiroteo que ya está siendo investigado «con la máxima delicadeza, bajo la coordinación de la Fiscalía General de Afyonkarahisar».

«Con el fin de esclarecer todos los aspectos del suceso y garantizar que el proceso se desarrolle de forma adecuada, todas las instituciones pertinentes de nuestro Estado actúan de forma coordinada desde el primer momento y llevan a cabo con esmero las investigaciones necesarias», ha agregado.

De acuerdo a las informaciones de la agencia estatal de noticias Anadolu, seis de las víctimas han muerto por heridas de bala, tres de ellas en Ayazini y la otra mitad en Kiyir, mientras que otras dos personas fallecieron tras ser trasladadas a un hospital de la zona.

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