Turismo lanza programa para fortalecer destinos de la RD

El ministro de Turismo, David Collado (segundo desde la izquierda) mientras encabezaba en Puerto Plata el lanzamiento del programa nacional “Turismo Cerca de Ti”

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Santo Domingo, 28 ago (Prensa Latina) El Ministerio de Turismo de la República Dominicana lanzó hoy en Puerto Plata el programa «Turismo Cerca de Ti», dirigido a fortalecer la sostenibilidad, seguridad, calidad y organización de los destinos del país.

La iniciativa, encabezada por el ministro de Turismo, David Collado, integra a los diferentes sectores vinculados con la actividad turística y busca trabajar con las comunidades para impulsar el desarrollo de los centros.

Collado destacó que la industria de viajes se construye con la participación de la población y señaló que las comunidades, sus habitantes y quienes prestan servicios constituyen elementos fundamentales para el crecimiento de esa actividad.

TRES EJES

El programa contempla tres ejes principales: sostenibilidad y gestión de los destinos, seguridad turística y fortalecimiento de la normativa del sector.

El primero comprende acciones relacionadas con la planificación, el ordenamiento territorial, la señalización y la protección de los recursos naturales y culturales.

En materia de seguridad se prevé reforzar la asistencia a los visitantes, la protección de niños, niñas y adolescentes, la vigilancia y la regularización de las actividades turísticas.

El tercer eje incluye la actualización de regulaciones, la supervisión de los servicios y la aplicación de estándares de calidad y seguridad.

EL ACTO EN PUERTO PLATA

En el lanzamiento participaron autoridades provinciales y municipales, representantes comunitarios y religiosos, asociaciones empresariales, clústeres turísticos y actores de los sectores hotelero, gastronómico, comercial, aeroportuario, portuario, financiero y sanitario.

También estuvieron presentes turoperadores, guías turísticos, artesanos, taxistas, cocheros, vendedores de playa y otros prestadores de servicios relacionados con el turismo en Puerto Plata.

El Ministerio de Turismo señaló que el programa procura que el crecimiento de la actividad se traduzca en mayores oportunidades y bienestar para las comunidades, con destinos más seguros, sostenibles, ordenados e inclusivos.

oda/mpv-sp