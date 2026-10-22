Turismo inaugura obras por 25 millones ámbito Basílica Higüey

Collado junto a autoridades locales durante la inauguración este jueves.

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LA ALTAGRACIA.– El ministro de Turismo, David Collado, inauguró este jueves los trabajos de reconstrucción de aceras y contenes en los alrededores de la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey, provincia La Altagracia, con una inversión de RD$25,580,511.

La intervención busca mejorar los espacios públicos, facilitar la movilidad peatonal y fortalecer el turismo religioso en uno de los principales símbolos espirituales y culturales de la República Dominicana.

OBRAS PARA MEJORAR EL ENTORNO DE LA BASÍLICA

Los trabajos abarcaron 505 metros cuadrados e incluyeron la reconstrucción de aceras adoquinadas, 259 metros lineales en el tramo norte y 246 en el sur, además de contenes y un cruce peatonal en la entrada frontal del templo.

El proyecto también contempló pavimentación en hormigón, construcción de jardineras, arborización urbana con especies como guáyiga y palma real, instalación de rampas para mejorar la accesibilidad, así como luminarias y postes viales.

Collado destacó el compromiso del Ministerio de Turismo con la transformación y el embellecimiento de los alrededores de la basílica, que recibe cada año a miles de feligreses y peregrinos.

El funcionario afirmó que estas obras contribuirán a mejorar la experiencia de los visitantes, favorecer el ordenamiento urbano y recuperar los espacios públicos del entorno religioso.

INVERSIÓN SUPERA LOS RD$1,600 MILLONES

Collado informó que las inversiones en obras viales y de infraestructura ejecutadas por el Ministerio de Turismo en la provincia La Altagracia superan los RD$1,600 millones.

Entre los proyectos citó el Bulevar de la Peregrinación, las calles circundantes a la Basílica de Higüey, el Parque de la Mujer y el bulevar de Verón.

También mencionó la reconstrucción de la vía de acceso a playa Macao y diversas intervenciones viales en Bayahíbe, destinadas a mejorar la conectividad y las condiciones para el desarrollo turístico.

Con estas obras, las autoridades buscan reforzar el atractivo de Higüey como destino de peregrinación y mejorar la infraestructura de los espacios vinculados al turismo religioso.

an/am