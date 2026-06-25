TSE declara inadmisible recurso revisión anuló convención PHD

SANTO DOMINGO.- El Tribunal Superior Electoral (TSE) declaró inadmisible el recurso de revisión presentado por la Comisión Electoral de la VII Convención Nacional Ordinaria del Partido Humanista Dominicano (PHD), la propia organización política y su presidente, Ramón Emilio Goris Taveras, contra la sentencia que anuló la convención celebrada el 21 de diciembre de 2025 y ordenó la realización de un nuevo proceso interno.

La decisión fue adoptada por los magistrados Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz y Lenis Rosángela García Guzmán, quienes determinaron que los recurrentes incumplieron los requisitos procesales establecidos en el Auto núm. TSE-022-2026.

Según la alta corte, la parte recurrente no notificó el recurso a la contraparte dentro del plazo de dos días francos fijado por el tribunal, requisito contemplado en el artículo 179 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales, cuya inobservancia conlleva la inadmisibilidad de la acción.

El TSE explicó que el auto fue notificado a los recurrentes el 22 de mayo de 2026, por lo que el plazo para realizar la notificación vencía el 25 de mayo. Sin embargo, la notificación a las partes recurridas fue efectuada mediante acto de alguacil el 27 de mayo, fuera del término establecido.

La sentencia recurrida, identificada con el número TSE/0009/2026 y emitida el 25 de marzo de este año, anuló en todas sus partes la VII Convención Nacional Ordinaria del PHD al determinar que el proceso no cumplió con el quórum exigido por los estatutos internos ni con las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

Como consecuencia, el tribunal ordenó al Partido Humanista Dominicano celebrar una nueva Convención Nacional Ordinaria utilizando el padrón de afiliados previamente validado por la Junta Central Electoral y respetando estrictamente sus estatutos institucionales.