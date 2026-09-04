Trump vuelve amenazar a Irán con ataque a reservas de uranio

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WASHINGTON 4 Sep.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar a Irán con un posible ataque contra el monte Kolang, conocido también como Pickaxe, tras las crecientes especulaciones sobre la presencia en este complejo de parte de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido, un material utilizable tanto para fines civiles como para el desarrollo de armas nucleares si alcanza una pureza igual o superior al 90%.

«Irán no tendrá un arma nuclear. Hemos impedido que la tenga. Es posible que ataquemos Pickaxe muy pronto», ha expresado el magnate en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca, donde se ha referido nuevamente a la guerra con Teherán como un «conflicto militar» que es «poca cosa», en comparación con Venezuela o Vietnam.

El Gobierno de Irán ha negado que haya «actividades nucleares» en esta zona, aludiendo a que es «un pretexto inventado para la agresión, la destrucción y el sabotaje», a pesar de las sospechas expresadas por Estados Unidos e Israel.

La montaña se encuentra en el centro del país, a un kilómetro de las instalaciones nucleares de Natanz, la mayor instalación de enriquecimiento de uranio de Irán, que fue bombardeada tanto por Estados Unidos como por Israel en 2025 y 2026.

Las instalaciones subterráneas fueron declaradas en 2020 por Irán al Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), al que trasladaron que serían usadas para ensamblar centrifugadoras tras un presunto acto de sabotaje en julio de 2020 a un edificio situado dentro del complejo de Natanz.

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