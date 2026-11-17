MANILA.- El presidente estadounidense, Donald Trump, aterrizó este martes en Filipinas para iniciar una gira por Asia en la que se reunirá con los líderes de India o Japón, pero que tendrá su plato fuerte en Shenzhen (China), cuando se verá con sus homólogos chino, Xi Jinping, y ruso, Vladímir Putin.

El presidente ruso, Vladimir Putin, podría reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, si este también acude a China para la cumbre de la APEC de esta semana, según declaró el lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, citado por la agencia de noticias Interfax.

«Por supuesto, si él está en la cumbre de la APEC», señaló Peskov, según recoge Interfax.

Peskov hizo sus comentarios mientras Putin se reunía en el Kremlin con una delegación del Partido de los Trabajadores, la formación gobernante de Corea del Norte. El subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia y antiguo presidente del país, Dmitri Medvédev, se reunió también hoy en Moscú con el dirigente de la delegación norcoreana, encabezada, según medios, por un estrecho colaborador del presidente del hermético país, Kim Jong-un.

TRUMP TAMBIÉN SE MUESTRA ABIERTO A VERSE CON KIM

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que es posible que se reúna con el líder norcoreano durante su visita a la ciudad china de Shenzhen, donde tiene previsto acudir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) el 18 y 19 de noviembre.

El presidente estadounidense se reunió tres veces con el líder norcoreano durante su primer mandato (2017-2021) y ya avanzó en agosto que se reuniría con el mandatario norcoreano antes de final de año.

En un intercambio con medios antes de iniciar una gira por Asia, que arranca con su participación el martes en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Manila, Trump aseguró que existe la posibilidad de volver a verse con Kim en Shenzhen, donde también tiene en principio previsto un encuentro bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, y una reunión trilateral con Xi y el presidente ruso, Vladimir Putin, confirmada también por Pekín.

«DEPENDE DEL PRESIDENTE XI»

Esta se centrará en la «paz mundial», en particular la cuestión de la reducción del número de armas nucleares, así como la resolución del conflicto en Oriente Medio, indicó inicialmente, aunque finalmente se ha mostrado también abierto a hablar también sobre Ucrania.

«Vamos a China y nos reuniremos con el presidente Xi. Él estuvo aquí hace un mes, y también nos reuniremos con el presidente Putin, y tal vez también con Kim Jong Un. Así que será bueno», explicó el mandatario, que detalló que la presencia del líder norcoreano depende del presidente chino. «Podríamos contar con la presencia de Kim Jong Un. Puede que venga. No lo sé. Eso depende del presidente Xi», añadió Trump.

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