Trump lanza amenaza a países que tienen superávit con EE.UU.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

WASHINGTON.- El mandatario de EE.UU., Donald Trump, exigió este viernes que la Reserva Federal reduzca los tipos de interés, o de lo contrario cortará el comercio con los países con los que Washington mantiene déficits comerciales.

«Bajen la tasa o dejaré de comerciar con los países con los que tenemos un déficit», escribió el inquilino de la Casa Blanca en su red Truth Social.

El mandatario señaló que su amenaza de impedir que EE.UU. comercie con muchas naciones, con las que tiene déficit, tiene asidero en una decisión de la Corte Suprema.

«La Corte Suprema de EE.UU., en su ridícula y costosa decisión sobre los aranceles, reconoció firmemente que ‘el presidente’ tiene el derecho absoluto de hacer esto. ¡Es mejor que los aranceles!», enfatizó.

LLAMA A LA FED A «SER PATRIOTA»

Trump lanzó la amenaza al reaccionar en su publicación a un informe mensual de empleo mucho más sólido de lo esperado; y, entonces, demanda a la Reserva Federal y a su presidente, Kevin Warsh, a «actuar con inteligencia» y recortar las tasas de interés.

«¡Sean patriotas por una vez! Las tasas de interés elevadas colocan a EE.UU. en una desventaja muy injusta, ¡y no permitiré que eso suceda!», agregó.

Indicó que el país norteamericano debería tener la «tasa más baja de cualquier país del mundo, como en los viejos tiempos». «¡Baja los tipos de interés porque EE.UU. tiene un crédito mucho más fuerte que hace poco! Un país fuerte significa un tipo de interés más bajo: es un mejor crédito. ¡Muy sencillo!», insistió.