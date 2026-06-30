Trump exige bajar precio de la gasolina a 2.50 dólares galón

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WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, exigió a los vendedores de gasolina en el país que reduzcan “de inmediato” los precios al consumidor. Argumentó que el petróleo se cotiza en torno a los 68 dólares por barril y que los precios actuales del combustible son excesivos.

En un mensaje en la red Truth Social, Trump instó a fijar la gasolina en torno a los 2.50 dólares por galón. También pidió a California reducir sus impuestos sobre los combustibles, al considerar que esas cargas fiscales elevan artificialmente el precio final.

El mandatario agregó que el barril de gasolina alcanzó su precio más bajo desde febrero, cuando inició la guerra en Oriente Medio.

Según datos recientes del mercado energético en Estados Unidos, el precio promedio nacional de la gasolina se sitúa actualmente en torno a los 2.40 dólares por galón, con variaciones por estado y región. Los precios son más altos en la costa oeste y más bajos en el sur del país.

Durante el periodo de mayor tensión geopolítica vinculada a la guerra en Oriente Medio, el precio llegó a superar los 4 dólares. El alza fue impulsada por el aumento del precio del petróleo y la incertidumbre sobre el suministro global, especialmente tras interrupciones temporales en rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz.

El pasado 21 de junio, Irán y Estados Unidos convinieron una hoja de ruta de 60 días para alcanzar un acuerdo nuclear y una paz duradera. El memorando de entendimiento estableció un alto el fuego tras más de 100 días de guerra y permitió reabrir el estrecho de Ormuz.