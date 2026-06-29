Leonel exige al Gobierno reducir el precio de los combustibles

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PUERTO PLATA.- El expresidente de la República Dominicana y presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, exhortó este domingo al Gobierno a reducir el precio de los combustibles, al considerar que las condiciones que motivaron los incrementos anteriores han desaparecido debido a que el petróleo ha regresado al rango de entre US$65 y US$70 por barril, contemplado en el Presupuesto General del Estado.

Recordó que el Gobierno justificó los aumentos y la necesidad de mayores ingresos fiscales alegando el impacto del alza del petróleo provocada por la crisis en Medio Oriente.

«Apoyándose en la crisis del Medio Oriente, el shock petrolero que se produjo, el petróleo llegó a cotizarse a 104 dólares el barril. El Gobierno había proyectado en el presupuesto de este año que el petróleo estaría entre 65 y 70 dólares el barril. Llegó a 104 y, obviamente, tuvo que subsidiar», expresó.

Fernández, quien fue tres veces presidente de la república en los períodos 1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012, hizo la exhortación durante una asamblea de dirigentes de la FP celebrada aquí con la participación de miembros de la Dirección Central, presidentes municipales, vicepresidentes, secretarios generales y representantes de las direcciones ejecutivas de los municipios y distritos municipales de la provincia.

Dijo que las autoridades informaron que el subsidio a los combustibles consumió entre enero y julio los recursos presupuestados para todo el año, situación que llevó al Gobierno a procurar nuevas fuentes de ingresos. No obstante, sostuvo, el escenario internacional ha cambiado significativamente.

«De 104 dólares el barril, hoy está en 70 dólares el barril, como ellos lo habían previsto. Y la gente se pregunta: si cuando el petróleo subió la gasolina aumentó un 18 %, ¿por qué, si el petróleo está bajando, el Gobierno no baja la gasolina? Esa debe ser nuestra consigna: que el Gobierno baje la gasolina, porque el petróleo ha bajado de precio», manifestó.

A su juicio, el Gobierno busca disponer de mayores recursos para utilizarlos con fines políticos.

«Lo que busca el Gobierno es tener mayor cantidad de recursos para usar, antojadizamente, en lo que quiera y salir a comprar gente de los partidos políticos. Saben que hay compañeros que tienen dificultades económicas y se acercan a ellos para tratar de sonsacarlos», declaró.

La asamblea de la FP concluyó con una demostración de unidad entre los principales dirigentes de la organización en Puerto Plata, quienes reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento de la estructura partidaria y el trabajo político de cara a los próximos procesos electorales.

sp-am