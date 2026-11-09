Trump dice Kiev faltó respeto a Rusia en inicio negociaciones

WASHINGTON.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, reveló que Ucrania actuó con falta de respeto hacia Rusia en las primeras conversaciones de paz.

«Cuando se celebró su primera reunión, se mostró una gran falta de respeto hacia Rusia», dijo en entrevista con CBS News difundida el domingo.

Atribuyó las trabas al odio entre Vladímir Zelenski y Vladímir Putin, pero aseguró que el conflicto terminará pronto gracias a su mediación.

«Creo que esa guerra va a terminar, y va a terminar pronto. Y la única razón por la que va a terminar es gracias a mí», enfatizó.

VATICINA UNA UCRANIA DIFERENTE

Trump pronosticó que el acuerdo resultará en «una Ucrania con una forma un poco diferente».

Sus declaraciones ocurren antes de la reunión trilateral Rusia-Ucrania-EE.UU. del 10 y 11 de noviembre en Emiratos Árabes Unidos, la primera en ese formato desde febrero.

MOSCÚ PIDE GARANTÍAS DE SEGURIDAD

Putin ha reiterado que busca una solución diplomática que garantice la seguridad de Rusia y elimine las causas del conflicto, como la expansión de la OTAN y la violación de derechos de la población rusoparlante.

jt-am