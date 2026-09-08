EEUU dice excluirá productos Canadá de compras federales

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WASHINGTON.- El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes que tomará medidas para excluir productos de origen canadiense de determinados programas de compras federales, en una nueva escalada de las tensiones comerciales entre Washington y Ottawa.

El presidentee Donald Trump ordenó a la Administración de Servicios Generales (GSA) trabajar junto con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) para retirar los productos canadienses de los llamados Programas de Adjudicación Múltiple, utilizados por agencias federales y otras entidades públicas para adquirir bienes y servicios mediante contratos previamente establecidos.

El mandatario condicionó el eventual regreso de esos productos a los programas a que Canadá restablezca lo que calificó como una “reciprocidad plena y justa” para los agricultores y empresas estadounidenses.

Según Trump, las compras realizadas mediante estos programas representan más de US$50,000 millones anuales. El presidente acusó al Gobierno canadiense y a varias provincias de impedir que pequeñas empresas y compañías estadounidenses participen en sus mercados de contratación pública.

ESCALADA DE LAS TENSIONES COMERCIALES

La decisión se produjo el mismo día en que entraron en vigor nuevos aranceles de represalia impuestos por Canadá a productos estadounidenses por unos 27,600 millones de dólares canadienses (US$20,000 millones), con tasas que oscilan entre el 15 % y el 50 %.

Las nuevas medidas forman parte de una disputa comercial que se ha intensificado durante los últimos meses y que amenaza con afectar las relaciones económicas entre ambos países, cuyos mercados mantienen una fuerte integración.

Además de la amenaza contra los productos canadienses en las compras públicas, Trump ha aumentado la presión sobre empresas del país vecino. El mandatario también ha amenazado con restringir el acceso al mercado estadounidense de Bombardier, fabricante canadiense de aeronaves, si la compañía no incrementa su producción en Estados Unidos.

La escalada ocurre mientras ambos gobiernos mantienen posiciones enfrentadas sobre aranceles, contratación pública y acceso a sus respectivos mercados, en un contexto que genera incertidumbre sobre el futuro de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá.

of-am