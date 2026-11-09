Trump cuestiona «honestidad» elecciones y voto por correo

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Donald Trump

WASHINGTON 9 Nov.- El presidente estadounidense, Donald Trump, ha puesto este lunes en entredicho las recientes elecciones de mitad de mandato tras la clara derrota de su formación, el Partido Republicano, ha cuestionado su «honestidad» y se ha referido a un posible fraude en el voto anticipado por correo.

«¿Alguien se cree de verdad que estas ‘elecciones’ han sido honestas? ¿Cómo pueden haberse equivocado tanto las encuestas? Algunos de los volcados del voto anticipado han sido tan grandes que era imposible ganar, fuera la gente que fuera a votar», ha afirmado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

El mandatario estadounidense ha indicado que «todo tiene que ver con las máquinas» de votación. «¡Son mucho más importantes que el votante!», ha espetado.

Los candidatos del Partido Demócrata se han impuesto en las elecciones de mitad de mandato del pasado martes, por lo que controlarán las dos cámaras del Congreso. Podrían así abrir investigaciones contra cargos públicos a partir de enero y ya se habla de posibles investigaciones por el enriquecimiento de la familia Trump, corrupción, política migratoria o el caso Epstein.

of-am

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lendi1
lendi1
2 minutos hace

******** …..MIL VECES ********. Si gana es maravilloso si pierdo enturbia la contienda.
MAL PERDEDOR…LOCO…
TA’SONAOOOOOO
trumpismo repudiado masivamente

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lendi1
lendi1
1 minuto hace
Responder a  lendi1

Un palo de gallera y ha qudado «GALLOLOQUIANDO».

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