Trump ahora pide renombrar océanos Atlántico y Pacífico

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WASHINGTON.- Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no dejó indiferente a nadie. Sus ocurrencias menos «agresivas», como el hecho de querer construir un salón de baile en la Casa Blanca o el fracasado estanque reflectante frente al Monumento a Lincoln, fueron comentadas en todos los rincones del mundo. Otra cosa fueron las repetidas críticas a la OTAN o sus aspiraciones para tomar Groenlandia.

Pero, volviendo a esas intenciones que parecen tener poco que ver con el líder de uno de los países más poderosos e influyentes del mundo, en las últimas horas dejó una nueva ocurrencia: planeó cambiar el nombre al océano Atlántico o el Pacífico. El objetivo fue que uno de los dos fuera conocido como «océano América».

Una declaración de intenciones que el presidente estadounidense hizo en un acto en el Despacho Oval para, precisamente, firmar una orden ejecutiva para renombrar el lago Ontario como «lago América». «Ahora solo nos falta un océano. Quizás tengamos que cambiar el nombre del Atlántico y/o del Pacífico. Quizás cambiemos», dijo Trump ante los allí presentes.

Y, tras las preguntas de los periodistas sobre la nueva denominación del lago que comparten Estados Unidos y Canadá, Trump recordó que no era la primera vez que lo hacía. Ya existía un precedente, y de esta misma legislatura: el golfo de México pasó a llamarse «golfo de América» el mismo día que se instaló en la Casa Blanca el 20 de enero de 2025.

DEL PRECEDENTE CON MÉXICO A LA TENSIÓN CON CANADÁ

«Lo cambiamos y ahora se le llama habitualmente golfo de América. Así que, si lo piensa, tenemos un golfo y tenemos un lago». Ahora, su próximo gran objetivo fue cambiar el nombre de uno de los océanos mencionados, que además son los más grandes del mundo. No obstante, estos cambios de denominación solo afectarían a los registros y documentos federales estadounidenses. Fuera de sus fronteras, todo seguiría como hasta ahora.

Unas declaraciones que llegaron en un momento de máxima tensión con Canadá, su vecino del norte con el que entró en una guerra comercial de aranceles. Este pasado lunes, Trump amenazó con aumentar al 50% los aranceles, especialmente a los vehículos y el acero proveniente de Canadá. Sin embargo, aseguró que el reciente cambio de nombre del lago Ontario «es algo en lo que llevo pensando mucho tiempo».