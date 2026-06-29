Tribunal obliga a Trump a pagar US$5 MM en caso abuso sexual

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

WASHINGTON.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este lunes admitir el recurso del presidente Donald Trump contra la condena que lo obliga a pagar cinco millones de dólares a la escritora Jean Carroll por abuso sexual y difamación.

Con la decisión, Trump deberá hacer frente a la compensación.

Este es uno de los dos procesos de Carroll contra Trump por una agresión sexual ocurrida a mediados de la década de 1990 en unos grandes almacenes de Nueva York.

El caso derivó además en un delito de difamación cuando Trump afirmó que la escritora inventó la historia para vender un libro.

El primer caso en llegar a juicio, de 2022, terminó con una condena de cinco millones de dólares.

El segundo, juzgado después, fijó una indemnización de 83 millones de dólares. Con intereses, la compensación total supera los 100 millones de dólares.Un portavoz del equipo legal de Trump calificó la sentencia de “caza de brujas” ante CNN y la vinculó al Partido Demócrata.

“El pueblo estadounidense respalda al presidente y exige el fin inmediato de todas las cacerías de brujas, incluida la farsa de los engaños de Carroll, financiada por los demócratas”, dijo.

El portavoz denunció la “instrumentalización del sistema judicial” y aseguró que Trump está centrado en su agenda para “hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”.

La defensa de Trump intentó primero acogerse a la inmunidad presidencial para frenar la causa. Después cuestionó que se usara como prueba una grabación de 2005 en la que, con micrófono abierto, hablaba de manosear y besar a mujeres sin su consentimiento.