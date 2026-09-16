Transportistas piden Abinader atender movilidad en Santiago

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT) pidió al presidente Luis Abinader que atendiera durante su estancia en este municipio problemas pendientes de movilidad, drenaje y seguridad que afectan hoy a esa ciudad del norte dominicano.

El presidente de la CNTT, Juan Marte, planteó durante una rueda de prensa la necesidad de reconstrucción de la avenida Circunvalación Norte y la rehabilitación de las calles por donde circulan más de 32 rutas del transporte público urbano.

El dirigente sostuvo que el deterioro de esas vías eleva los costos de operación de los transportistas y dificulta el desplazamiento de los usuarios.

También reclamó una fecha para iniciar la construcción del Palacio Regional de la Policía Nacional, proyecto anunciado desde 2020.

LAS PROPUESTAS DE LOS TRANSPORTISTAS

Entre las propuestas figura además la creación de estacionamientos soterrados en los parques Duarte, Colón y Valerio, como alternativa para enfrentar la escasez de espacios destinados a vehículos en zonas céntricas de Santiago.

Marte llamó igualmente a buscar una solución al drenaje pluvial, debido a las inundaciones que se producen en distintos sectores de la ciudad durante períodos de lluvias, y pidió coordinar una política de movilidad y ordenamiento urbano entre el Gobierno central y el Ayuntamiento de Santiago.

La organización también solicitó la rehabilitación de varias edificaciones públicas y patrimoniales, entre ellas el Palacio Consistorial y el Gran Teatro del Cibao, y pidió evaluar la situación de proyectos habitacionales construidos por el Estado que, según afirmó, presentan deterioro.

CUESTIONA LAS INVERSIONES EN EL MONORRIEL Y EL TELEFERICO

En materia de transporte masivo, el presidente de la CNTT cuestionó que las inversiones en el monorriel y el teleférico de Santiago no estén acompañadas, a su juicio, por intervenciones suficientes en puntos críticos de la red vial.

Mencionó entre ellos varios cruces de las avenidas Estrella Sadhalá, República de Argentina, 27 de Febrero y Luperón.

La CNTT también reiteró su demanda de una auditoría integral al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, con el propósito de revisar el manejo de recursos y las decisiones administrativas de la institución.

La visita de Abinader a Santiago y otras zonas del Cibao se desarrolla durante tres días, período en el que el mandatario cumple una agenda de actividades oficiales en la región.

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