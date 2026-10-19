Toros, Gigantes y Licey triunfan en torneo béisbol dominicano

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SANTO DOMINGO.- La temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) continuó este domingo con victorias de los Toros del Este, los Gigantes del Cibao y los Tigres del Licey, en una jornada que comenzó a definir las primeras tendencias de la tabla de posiciones.

Los Toros superaron 6-4 a las Estrellas Orientales, los Gigantes derrotaron 4-1 a las Águilas Cibaeñas y el Licey se impuso 5-4 a los Leones del Escogido, en tres encuentros disputados en los principales estadios del país.

Resultados de la jornada

Toros del Este 6, Estrellas Orientales 4: el conjunto romanense consiguió su segunda victoria consecutiva y frenó el inicio invicto de los orientales.

Gigantes del Cibao 4, Águilas Cibaeñas 1: los francomacorisanos mantuvieron su buen ritmo competitivo frente a las Águilas.

Tigres del Licey 5, Leones del Escogido 4: los azules se llevaron un triunfo ajustado ante sus eternos rivales para mejorar su registro en el campeonato. Así marcha la tabla de posiciones

De acuerdo con los resultados registrados al cierre de la jornada, la clasificación queda de la siguiente manera:

Equipo G P Estrellas Orientales 2 1 Gigantes del Cibao 2 1 Tigres del Licey 2 1 Toros del Este 2 1 Águilas Cibaeñas 1 2 Leones del Escogido 0 3

Próxima jornada

La competición tendrá una pausa este lunes y se reanudará el martes 20 de octubre con tres enfrentamientos: Tigres del Licey contra Gigantes del Cibao, Estrellas Orientales frente a Leones del Escogido y Águilas Cibaeñas ante Toros del Este.

Con apenas tres jornadas disputadas, la lucha por los primeros puestos comienza a tomar forma en un campeonato que reúne a las seis franquicias tradicionales del béisbol invernal dominicano, en busca de la corona nacional.

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