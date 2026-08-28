Tigres del Licey dejan en libertad a cinco jugadores

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SANTO DOMINGO.- Los Tigres del Licey anunciaron este jueves la salida de cinco jugadores de su organización, quienes quedan disponibles para firmar con cualquier otro equipo del béisbol invernal dominicano o de circuitos internacionales.

La decisión forma parte de los movimientos que realiza la gerencia del conjunto azul de cara a la próxima temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Los jugadores liberados podrán negociar libremente con otras organizaciones, de acuerdo con las disposiciones establecidas para este tipo de movimientos en el béisbol profesional dominicano.

La gerencia de los Tigres continúa trabajando en la conformación de su plantilla para la próxima campaña, con el objetivo de fortalecer el equipo y contar con una estructura competitiva para afrontar el torneo.

El Licey, una de las franquicias de mayor tradición de la pelota dominicana, ha venido realizando movimientos en su roster durante el proceso de preparación para la nueva temporada.

La organización informó que continuará dando seguimiento a las necesidades del conjunto y evaluando las opciones disponibles en el mercado de jugadores.

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