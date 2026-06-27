Televisión dominicana unirá en RadioTeletón «por Venezuela»

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SANTO DOMINGO. – La televisión dominicana se unirá nuevamente en una jornada solidaria con la realización del radioteletón “Hoy por Venezuela”, una iniciativa humanitaria que será transmitida el próximo lunes 29 de junio, desde las 12:00 del mediodía hasta las 7:00 de la noche, a través de la señal de la Televisión Pública Radio Televisión Dominicana.

La actividad contará con la participación conjunta de importantes canales nacionales como Color Visión, Telesistema, Teleantillas, Coral 39 y Antena 21, así como emisoras radiales como Dominicana FM, Quisqueya FM y las estaciones del grupo Panorama.

El proyecto es una iniciativa de RTVD y del programa El Show del Mediodía, liderado por el productor y comunicador Iván Ruiz, quienes pondrán a disposición sus talentos, equipos técnicos y logística para la realización del evento.

Ruiz destacó que la televisión ha sido históricamente un puente de solidaridad en momentos de crisis, tanto en el país como en naciones hermanas, convirtiendo las pantallas en espacios de apoyo humanitario.

Durante la jornada, la Plaza Rafael Solano, ubicada en la sede de Radio Televisión Dominicana en Villa Consuelo, servirá como centro de acopio para recibir donaciones de ciudadanos, empresas e instituciones destinadas a las familias afectadas.

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