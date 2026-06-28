Instituciones del Estado llevan servicios gratuitos en el DN

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SANTO DOMINGO.– Más de 20 instituciones del Estado ofrecieron este sábado más de 30 servicios gratuitos en el sector Villas Agrícolas, en el Distrito Nacional, durante una jornada de inclusión social que benefició a cientos de residentes con atención médica, asistencia social, programas de protección, capacitación y apoyo al emprendimiento, entre otros servicios.

La actividad fue coordinada por el Gabinete de Política Social, junto al Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Interior y Policía, como parte del Programa de Intervención Integral por la Seguridad Ciudadana, con el objetivo de acercar las instituciones públicas a las comunidades vulnerables.

La coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, Geanilda Vásquez, destacó que estas intervenciones buscan facilitar el acceso de las familias a los programas del Estado en un mismo espacio, con el fin de mejorar su calidad de vida y ampliar sus oportunidades de desarrollo.

“Las intervenciones del Estado deben ser integrales. No es posible consolidar la seguridad ciudadana sin una base sólida de protección social. Por eso estamos aquí, acercando el Gobierno a las comunidades con más de 30 servicios institucionales. Nuestro objetivo es generar oportunidades reales para todos, especialmente para los jóvenes y las mujeres”, expresó.

De su lado, el director de Estudios y Diagnóstico de los sectores vulnerables del Ministerio de Interior y Policía, Pablo Ureña, afirmó que estas jornadas forman parte de una estrategia orientada a transformar la forma en que el Estado impacta en las comunidades, fortaleciendo la prevención, la articulación interinstitucional y la participación ciudadana.

Durante la jornada, realizada en el Centro Educativo Palacio España, los asistentes accedieron a consultas médicas en ginecología, pediatría, medicina general e interna, odontología, entrega de medicamentos, pruebas de glicemia, evaluaciones cardiovasculares y servicios oftalmológicos, así como afiliación y carnetización en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

También se ofrecieron servicios de orientación sobre pensiones, seguridad social, inscripción en programas como Oportunidad 14-24, capacitaciones del INFOTEP, venta de alimentos a bajo costo del INESPRE, préstamos para emprendedores a través de PROMIPYME, asistencia jurídica, entrega de canastillas y mosquiteros, y charlas sobre prevención de la violencia intrafamiliar.

En la jornada participaron instituciones como el Servicio Nacional de Salud (SNS), Senasa, Supérate, CONANI, CONAPE, PROMIPYME, Ministerio de la Mujer, INTRANT, INAIPI, Ministerio de Trabajo, INFOTEP, Inespre, Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), DIDA, entre otras entidades del Estado.

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