Banreservas impulsa la inclusión financiera S. Francisco Macorís

Ejecutivos de Banreservas y autoridades universitarias en la doceava jornada masiva de Bancarizar es Patria en San Franciso de Macorís. Desde la izquierda Franklin Soriano, Linda Valette, Isaac García, Fernando Mir, Rosa Francia Burgos, Ysidro García, Ruth Rosario, Rhonny Estévez, Karina Suffront y Huáscar Jiménez.

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SAN FRANCISCO DE MACORIS.– Cientos de ciudadanos participaron este fin de semana en la jornada Bancarizar es Patria, organizada por Banreservas en esta provincia, con el propósito de facilitar el acceso de más dominicanos al sistema financiero nacional de manera sencilla, segura y eficiente.

La iniciativa forma parte de la estrategia de inclusión financiera de la entidad bancaria y ha permitido que más de un millón de personas se integren al sistema financiero formal, fortaleciendo la democratización de los servicios bancarios y promoviendo el desarrollo económico y social del país.

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, destacó que el programa busca acercar la banca a la población mediante herramientas que permitan administrar mejor las finanzas personales y acceder a productos y servicios que contribuyan al progreso de las familias dominicanas.

Durante esta duodécima jornada masiva se impartieron talleres de educación financiera del programa Preserva, así como charlas sobre protección del medioambiente y reciclaje dirigidas a niños y adultos. Los más pequeños también disfrutaron de actividades recreativas y educativas con el personaje Jenny la Ballenita y juegos interactivos.

Asimismo, fueron abiertas cuentas de ahorro Digital Banreservas, MIO Banreservas e infantiles, mientras un equipo especializado ofreció orientación sobre los distintos productos, servicios y aplicaciones digitales de la institución.

Banreservas informó que cerca del 60 % de las personas incorporadas al sistema financiero mediante este programa son mujeres con edades entre 19 y 35 años, un indicador que fortalece la equidad y amplía las oportunidades de desarrollo para este segmento de la población.

La entidad explicó que Bancarizar es Patria facilita la apertura de cuentas de ahorro con requisitos mínimos para personas que nunca habían tenido una relación formal con el sistema bancario, promoviendo además la educación financiera y el acompañamiento necesario para impulsar emprendimientos y pequeñas empresas.

La jornada se realizó en el recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en San Francisco de Macorís y contó con la participación de autoridades provinciales y municipales, ejecutivos de Banreservas, emprendedores, docentes, periodistas y representantes de diversos sectores de la comunidad.

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