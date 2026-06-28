Ministerio de la Juventud inaugura los Juegos de Verano

SANTO DOMINGO.– El Ministerio de la Juventud dejó inaugurados este sábado los Juegos de Verano 2026, un programa deportivo y recreativo que reúne a cientos de jóvenes con el propósito de promover la integración, fomentar estilos de vida saludables y fortalecer valores como la disciplina, el trabajo en equipo y el respeto.

El acto de apertura se celebró en el Malecón Deportivo y fue encabezado por el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, junto a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, quienes participaron en la ceremonia protocolar que dio inicio oficial a las competencias.

Durante su intervención, Valdez destacó que esta iniciativa constituye una plataforma para impulsar el desarrollo integral de la juventud dominicana mediante la práctica deportiva y la sana convivencia.

«Los Juegos de Verano son una muestra del compromiso del Ministerio de la Juventud con la creación de oportunidades que contribuyan al crecimiento físico, emocional y social de nuestros jóvenes, promoviendo espacios seguros de convivencia y recreación», expresó el funcionario.

De su lado, la alcaldesa Carolina Mejía resaltó la importancia de desarrollar programas que incentiven la participación de los jóvenes y promuevan el uso positivo de los espacios públicos a través del deporte y actividades recreativas.

Tras la declaratoria oficial, las autoridades realizaron el saque de honor que marcó el inicio de las competencias de baloncesto, voleibol y fútbol, además de otras dinámicas recreativas desarrolladas durante toda la jornada.

Los Juegos de Verano 2026 forman parte de las estrategias del Ministerio de la Juventud para fortalecer la participación comunitaria, promover hábitos saludables y crear espacios de desarrollo para la juventud dominicana. La jornada concluirá con la premiación de los equipos y atletas más destacados, en reconocimiento a su esfuerzo, dedicación y espíritu deportivo.

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