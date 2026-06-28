Dirigente PLD opina en el PRM predomina «crisis de capacidad»

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LA VEGA.– El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Radhamés Camacho, afirmó que en el actual gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) predomina “una crisis de capacidad”, al tiempo de señalar que, a su juicio, la población dominicana “ha perdido la sonrisa”.

Las declaraciones fueron ofrecidas por Camacho al ser abordado por comunicadores en La Vega, durante su participación en la ceremonia “Una Flor para el Profesor”, actividad organizada cada año por la corriente magisterial Eugenio María de Hostos, en homenaje al profesor Juan Bosch, fundador de la tradición política e intelectual que inspira a dicha corriente.

Camacho sostuvo que el gobierno “no ha pegado una” en distintas áreas de gestión, mencionando sectores como educación, infraestructura vial, salud, agropecuaria y seguridad ciudadana. “Se han quemado en todas las asignaturas”, expresó, utilizando una analogía escolar para criticar el desempeño de los funcionarios.

La actividad inició con una eucaristía en la Catedral Inmaculada Concepción de La Vega, oficiada por el párroco Porfirio Espinal, y contó con la participación de dirigentes magisteriales y miembros de estructuras provinciales y municipales del Partido de la Liberación Dominicana.

Finalizada la misa, los asistentes realizaron un recorrido con flores en mano por distintas calles de la ciudad hasta llegar al Cementerio Ornamental de La Vega, donde descansan los restos del profesor Juan Bosch, para depositar las ofrendas florales. Durante el trayecto, se escucharon grabaciones con la voz del líder histórico leyendo uno de sus cuentos.

En el acto realizado frente al mausoleo, intervinieron dirigentes del PLD y representantes de la corriente magisterial, quienes reiteraron su compromiso con los ideales de Bosch, destacando la vigencia de su pensamiento en el contexto actual.

Entre los asistentes también estuvieron miembros del Comité Central, autoridades municipales y dirigentes magisteriales, además de la participación de figuras del ámbito político local.

Las actividades conmemorativas continuarán en los próximos días, incluyendo una asamblea provincial, una ofrenda floral en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez y un acto de graduación del Programa de Formación Política del PLD en Santo Domingo.

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