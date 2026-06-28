Higüey aportará cuatro atletas a los Juegos Centroamericanos

La alcaldesa Aracelis Valdez, realiza el pase de la antyorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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HIGüEY, La Altagracia.– Reconocida por su importancia como destino turístico y religioso, la ciudad de Higüey también reafirma su tradición deportiva al aportar cuatro atletas que representarán a la República Dominicana en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Durante el recorrido de la antorcha de la llama de los valores, la alcaldesa Carina Aristy destacó que el deporte constituye uno de los principales pilares para el desarrollo de la juventud en el municipio, al asegurar que la práctica deportiva forma parte del estilo de vida de los higüeyanos.

«Desde tempranas horas de la mañana se observa a cientos de personas ejercitándose en parques, gimnasios y en los espacios abiertos de la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia. Aquí el deporte es una necesidad diaria para jóvenes y adultos», expresó la ejecutiva municipal.

Aristy agradeció al Comité Organizador de los Juegos por incluir a Higüey en la ruta de la antorcha, calificando el recorrido como una verdadera fiesta ciudadana que ha despertado entusiasmo en toda la provincia.

«Recibimos con orgullo la antorcha de la alegría y los valores deportivos. Agradecemos también al presidente de la República por el respaldo brindado a este importante evento regional», manifestó.

La alcaldesa afirmó que la provincia vive con gran expectativa la celebración de los Juegos y confía en el desempeño de los atletas locales.

«Tenemos cuatro competidores nacidos en nuestra tierra que representarán con orgullo al país. Vamos a competir y a conquistar medallas para La Altagracia y para toda la República Dominicana», sostuvo.

Los representantes higüeyanos serán el boxeador Junior Alcántara, el voleibolista Marcial Matos, el jugador de balonmano Juan Jorge Soto y la judoca Esmeralda Damián, quienes competirán del 24 de julio al 8 de agosto.

Por su parte, el presidente de la Unión Deportiva de la Provincia La Altagracia (UDEPA), Snyder Zorrilla, señaló que existen otros atletas nacidos en Higüey que también integrarán la delegación nacional, aunque desarrollaron su carrera deportiva en otras provincias.

Recorrido de la antorcha

En Higüey, la antorcha fue entregada por la mascota oficial «Colí» a la alcaldesa Carina Aristy, quien posteriormente la pasó al obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte.

El recorrido contó además con la participación del senador Rafael Barón Duluc (Cholitín), la gobernadora Deysi D’Oleo, el atleta Wilfredo Félix y diversas autoridades, dirigentes deportivos y atletas de la provincia.

La ruta continuó por el distrito municipal La Otra Banda, donde fue recibida por el alcalde Luis Alexander Rodríguez; posteriormente visitó Verón-Punta Cana, donde la alcaldesa Aracelis Valdez agradeció al Gobierno y al Comité Organizador por incluir al municipio en el recorrido.

La delegación también hizo escalas en San Rafael de Yuma y Boca de Yuma, donde autoridades y comunitarios expresaron su entusiasmo por la llegada, por primera vez, del fuego deportivo a esas localidades.

El recorrido nacional de la antorcha concluirá este fin de semana con visitas a las provincias La Romana y San Pedro de Macorís, antes de realizar sus últimos trayectos por el Gran Santo Domingo, sede de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, una edición histórica que coincide con el centenario de la inauguración de la competición deportiva regional más antigua del mundo celebrada de manera ininterrumpida.

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