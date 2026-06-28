Adicción al juego: una amenaza silenciosa para la salud mental

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La expansión de las apuestas deportivas, los casinos en línea y las plataformas digitales ha transformado profundamente la forma en que millones de personas interactúan con el juego. Lo que antes se limitaba a espacios físicos y ocasionales, hoy está disponible de manera permanente desde un teléfono móvil. Esta accesibilidad constante ha contribuido al crecimiento de una problemática que preocupa cada vez más a la salud pública mundial: la ludopatía.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce el trastorno por juego como una adicción conductual con consecuencias psicológicas, familiares, sociales y económicas significativas. Según estimaciones recientes, aproximadamente el 1.2 % de la población adulta mundial padece un trastorno del juego. Además, entre el 11.9 % de los hombres y el 5.5 % de las mujeres presentan algún tipo de daño asociado a las apuestas, aunque no cumplan necesariamente criterios clínicos de adicción.

El impacto de la ludopatía va mucho más allá del individuo. Se estima que por cada persona afectada, al menos seis familiares o personas cercanas también sufren consecuencias emocionales, económicas y sociales. Este efecto multiplicador convierte el problema en una verdadera crisis comunitaria.

La relación entre juego compulsivo y salud mental es particularmente grave. Diversos estudios han demostrado una fuerte asociación entre la ludopatía y trastornos como ansiedad, depresión, estrés crónico, abuso de sustancias e ideación suicida.

Investigaciones citadas por la OMS señalan que las personas con trastorno por juego pueden tener hasta quince veces más probabilidades de morir por suicidio que la población general. En países como Australia, se ha estimado que alrededor del 4.2 % de los suicidios está relacionado con problemas de juego.

Más allá del sufrimiento emocional, las consecuencias económicas suelen ser devastadoras. El dinero destinado a necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación o salud es progresivamente desviado hacia las apuestas. Esto genera endeudamiento, inseguridad alimentaria, conflictos familiares y, en muchos casos, violencia intrafamiliar y exclusión social.

Un informe de The Lancet Public Health estima que más de 80 millones de adultos en el mundo presentan adicción severa al juego, mientras que alrededor de 448 millones participan en actividades de apuestas con distintos niveles de riesgo. Estas cifras reflejan una expansión global del fenómeno, impulsada en gran medida por la digitalización y la publicidad agresiva.

En este nuevo entorno, millones de personas llevan literalmente un “casino en el bolsillo”. Los algoritmos de las plataformas están diseñados para aumentar la frecuencia de juego, prolongar la permanencia del usuario y estimular conductas repetitivas, lo que dificulta aún más el autocontrol.

En América Latina, el crecimiento de las apuestas en línea ha sido acelerado, especialmente entre jóvenes, en un contexto donde la regulación aún resulta insuficiente. La exposición constante a publicidad digital y la normalización del juego como vía rápida de ingresos representan factores de riesgo adicionales.

La ludopatía no puede seguir siendo entendida únicamente como una falla individual de autocontrol. Se trata de un trastorno complejo influido por factores psicológicos, sociales, económicos y tecnológicos. Por ello, su abordaje debe ser integral, combinando prevención, regulación y tratamiento.

La prevención debe comenzar en la familia, fortalecerse en el sistema educativo y complementarse con políticas públicas que limiten la publicidad dirigida a menores y reduzcan la exposición temprana al juego. Al mismo tiempo, es indispensable fortalecer los servicios de salud mental para la detección y tratamiento oportuno de esta condición.

La adicción al juego representa hoy una de las formas más extendidas de dependencia conductual en la era digital. Ignorar su impacto significa permitir que millones de personas queden atrapadas en un ciclo de endeudamiento, deterioro emocional y ruptura familiar.

Frente a este escenario, la salud mental debe ocupar un lugar central en cualquier estrategia de respuesta. No se trata solo de regular una industria, sino de proteger la estabilidad emocional y social de toda la población.

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